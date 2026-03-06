Maison Blanche : Les États-Unis disposent de stocks d'armes suffisants, alors que Donald Trump va rencontrer des entrepreneurs du secteur de la défense

Les États-Unis disposent de stocks d'armes suffisants pour répondre aux besoins opérationnels liés au conflit en Iran, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, alors que le président Donald Trump s'apprête à rencontrer les principaux entrepreneurs du secteur de la défense, vendredi, aux côtés du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth.