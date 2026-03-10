Changement dans le cadre procédural des discussions pour Casino
La formalisation de cette extension devant intervenir dans le cadre de procédures de conciliation, les sociétés du groupe porteuses des financements opérationnels ont sollicité et obtenu auprès du président du tribunal des activités économiques de Paris l'ouverture de procédures de conciliation à leur bénéfice pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois, ainsi que la désignation de la SCP BTSG en qualité de conciliateur.
Selon le groupe de distribution alimentaire, cette procédure vise à offrir un cadre sécurisé aux discussions avec les parties prenantes concernées et à permettre la conclusion d'un accord global dans les meilleures conditions.
La procédure de conciliation concerne uniquement la dette financière des sociétés concernées et n'aura aucune incidence sur les relations du groupe avec ses partenaires opérationnels (en particulier ses fournisseurs) et les salariés. Les activités opérationnelles seront poursuivies normalement, conformément aux priorités stratégiques de Casino.
