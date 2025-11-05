Magnum Ice Cream déclare que le président du conseil d'administration de Ben & Jerry's n'est pas apte à exercer ses fonctions

La cotation de Magnum Ice Cream Amsterdam reportée à décembre

Le conflit entre le conseil d'administration de Ben & Jerry's et Unilever se prolonge jusqu'en 2021

Le cofondateur de Ben & Jerry's, M. Cohen, s'attend à ce que les conflits d'entreprise s'intensifient

Magnum prévoit que le marché mondial de la crème glacée atteindra environ 105 milliards de dollars d'ici 2029

La société Magnum Ice Cream Company a conclu que le président du conseil indépendant de Ben & Jerry's "ne répond plus aux critères" pour siéger après des enquêtes internes, selon un dépôt de titres en fin de journée mardi, dernier rebondissement en date d'une querelle interne.

La querelle entre Magnum et la marque Ben & Jerry's , basée dans le Vermont, s 'intensifie alors que le conglomérat de biens de consommation Unilever ULVR.L se prépare à la scission de la division des crèmes glacées Magnum début décembre, qui a été retardée d'un mois en raison de la fermeture du gouvernement américain .

Jusqu'à la scission, Ben & Jerry's et Magnum sont toutes deux détenues par Unilever.

Magnum a déclaré dans un document qu'après avoir commandé des enquêtes à des conseillers externes, elle a constaté que le président actuel "ne remplit plus les critères pour être membre du conseil d'administration de Ben & Jerry's"

Magnum n'a pas donné de détails sur la nature des investigations.

Sur le site web de Ben & Jerry's, Anuradha Mittal, directrice exécutive et fondatrice de l'Oakland Institute, un groupe de réflexion, est nommée présidente de son conseil d'administration indépendant chargé de faire progresser la mission sociale progressiste de la marque. Unilever a précédemment déclaré que le conseil a évolué vers la défense de sujets controversés et polarisants tels que la guerre à Gaza, un changement impulsé par Mittal.

Magnum a déclaré dans le dossier qu'elle avait informé le conseil d'administration de Ben & Jerry's de l'enquête et qu'elle examinerait ses options en fonction de la réponse qu'elle recevrait.

Les mesures que Magnum peut prendre ne sont toutefois pas claires, car le conseil d'administration a été créé pour fonctionner de manière indépendante lorsque Ben & Jerry's a été racheté par Unilever il y a 25 ans.

Selon l'accord de fusion de 2000, le remplacement de la plupart des membres du conseil d'administration nécessite un vote à la majorité du conseil, qui est limité à 11 membres. La société mère de Ben & Jerry's dispose d'au moins deux sièges au conseil d'administration, conformément à l'accord.

UNILEVER ET BEN & JERRY'S EN DÉSACCORD DEPUIS 2021

Magnum et Unilever n'ont pas souhaité donner plus de précisions. Mittal n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Il s'agit d'une tentative délibérée de réécrire l'histoire et de priver le conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's de l'autorité légale qui lui a été garantie", a déclaré Ben Cohen, cofondateur de Ben & Jerry's, dans un communiqué.

Unilever et Ben & Jerry's sont en désaccord depuis au moins 2021, date à laquelle le fabricant de crèmes glacées Chubby Hubby a annoncé qu'il cesserait de vendre ses produits en Cisjordanie occupée par Israël.

Ben & Jerry's a poursuivi Unilever pour des tentatives présumées de la réduire au silence et a qualifié la guerre de Gaza de "génocide", ce qui est très inhabituel pour une grande marque américaine.

Dans son dépôt de titres, Magnum a averti qu'elle pourrait faire l'objet d'autres poursuites de la part du conseil d'administration.

MENACE POUR LA VALEUR À LONG TERME DE LA MARQUE

M. Cohen a déclaré que Magnum visait Mittal et tentait de s'emparer d'un pouvoir qui, à terme, détruirait la valeur à long terme de la marque.

Il a averti le mois dernier que le conflit avec la société mère deviendrait probablement plus prononcé une fois la scission achevée, parce que la marque représentera un pourcentage plus important de l'activité de Magnum qu'elle ne l'est sous Unilever.

Reuters n'a pas pu établir si Magnum, qui prévoit des cotations secondaires à New York et à Londres, serait en mesure de retirer le président.

Unilever s'attend à ce que Magnum, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros (5,25 milliards de dollars) au premier semestre 2025, occupe un peu plus d'un cinquième du marché mondial des crèmes glacées, qui représente environ 88 milliards de dollars, et qu'il concurrence des rivaux tels que Froneri, soutenu par Nestlé. Dans son dossier, Ben & Jerry's indique qu'elle est la deuxième marque de crème glacée aux États-Unis et au Royaume-Uni.

