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Magnolia Oil & Gas recule après avoir cédé des actions pour 1,1 milliard de dollars en vue de l'acquisition de WildFire Energy
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action de Magnolia Oil & Gas MGY.N a reculé de 6,1 % à 23,97 dollars en pré-ouverture mardi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 1,1 milliard de dollars liée à une opération de fusion-acquisition ** La société d'exploration et de production (E&P) basée à Houston, au Texas, a vendu environ 46,3 millions d'actions à 23,75 dollars afin de financer l'acquisition de WildFire Energy ** Le montant de l’offre a été porté à 1 milliard de dollars pour et le prix a été fixé avec une décote de 7 % par rapport au dernier cours de l’action enregistré lundi

** MGY a annoncé tôt lundi avoir conclu un accord pour racheter WildFire pour environ 4 milliards de dollars, dette comprise, afin de renforcer sa présence sur le gisement de Giddings, dans le sud du Texas

** L'action MGY a clôturé en baisse de 6,3 % lundi, ramenant son gain depuis le début de l'année à environ 17 %

** La société compte environ 184,95 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 4,7 milliards de dollars

** JP Morgan et Goldman Sachs sont, entre autres, les co-chefs de file de l'opération d'émission d'actions

** Sur 19 analystes, 11 attribuent à l'action MGY la note « achat fort » ou « achat », tandis que 8 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian s'établit à 32,50 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 12:28:46.

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