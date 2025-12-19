Maersk teste la route de la mer Rouge alors que le cessez-le-feu à Gaza offre un espoir

Le navire Maersk a navigué en mer Rouge pour la première fois depuis près de deux ans

Maersk déclare envisager une approche "progressive" pour la reprise de la route de la mer Rouge

Le cessez-le-feu à Gaza suscite l'espoir d'un trafic maritime normal

La compagnie maritime danoise Maersk MAERSKb.CO a déclaré vendredi qu'un de ses navires avait réussi à naviguer en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb pour la première fois depuis près de deux ans, alors que les compagnies maritimes envisagent de revenir sur le corridor commercial Asie-Europe, qui est d'une importance cruciale.

La société a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de rouvrir complètement la route, mais qu'elle adopterait une "approche graduelle pour reprendre progressivement la navigation" via le canal de Suez et la mer Rouge. Maersk n'a pas souhaité donner plus de détails sur ses projets.

Maersk et ses rivaux, dont l'allemand Hapag-Lloyd HLAG.DE , ont dérouté les navires autour du cap de Bonne-Espérance, en Afrique, depuis décembre 2023, après que les rebelles houthis du Yémen ont attaqué les navires en mer Rouge, dans ce qu'ils ont qualifié de manifestation de solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Le canal de Suez est la route la plus rapide entre l'Europe et l'Asie et, jusqu'aux attaques, il représentait environ 10 % du commerce maritime mondial, selon Clarksons Research.

CMA CGM A EFFECTUÉ DES PASSAGES LIMITÉS DANS LE CANAL DE SUEZ

La compagnie maritime française CMA CGM a déjà effectué des passages limités par le canal de Suez lorsque les conditions de sécurité le permettaient, d'autres opérateurs explorant de la même manière des plans de reprise . "La plupart des transporteurs semblent adopter une approche attentiste, en surveillant les développements, et toute réouverture significative devrait se dérouler progressivement", a déclaré Nikos Tagoulis, analyste chez Intermodal Group.

Le retour potentiel de Maersk sur le canal de Suez pourrait avoir des répercussions sur le secteur du transport maritime, où les taux de fret ont augmenté parce que l'itinéraire alternatif ajoutait des semaines aux temps de transit entre l'Asie et l'Europe. Un récent cessez-le-feu dans le conflit de Gaza a ravivé l'espoir d'une normalisation du trafic sur la mer Rouge, même si les analystes soulignent la fragilité de la trêve. "D'ici la fin de l'année 2026, nous estimons que les choses commenceront à ressembler à ce qu'elles étaient avant le début de l'attaque des Houthis", a déclaré Simon Heaney, analyste de l'industrie du conteneur chez Drewry Shipping Consultants. "Le niveau de risque s'est réduit, et ils sont donc prêts à tâter le terrain. Mais les Houthis ne sont pas particulièrement fiables." Maersk a confirmé que l'un de ses petits navires, le Maersk Sebarok, avait effectué le premier test de transit en mer Rouge jeudi et vendredi, tout en soulignant qu'aucune autre traversée n'était prévue pour l'instant.

"Bien qu'il s'agisse d'une avancée significative, cela ne signifie pas que nous en soyons au point d'envisager un changement plus large du réseau est-ouest vers le corridor trans-Suez", a déclaré l'entreprise.

Niels Rasmussen, analyste en chef de l'association des armateurs BIMCO, prévoit qu'une reprise plus large des transits par le canal de Suez pourrait entraîner une baisse de 10 % de la demande de navires.

"La possibilité d'un retour aux itinéraires du canal de Suez pèse lourdement sur les perspectives du marché", a-t-il déclaré dans une note publiée jeudi.