Maersk réoriente le transport maritime du Moyen-Orient vers l'Afrique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transporteur danois Maersk

MAERSKb.CO prévoit de dérouter ses navires sur les routes Moyen-Orient-Inde-Méditerranée et Moyen-Orient-Inde-Côte Est des Etats-Unis autour du Cap de Bonne Espérance, a-t-il déclaré dans un communiqué dimanche, citant la situation au Moyen-Orient.

Le géant du transport maritime interrompra pour l'instant les traversées futures du Trans-Suez par le détroit de Bab el-Mandeb et continuera d'accepter les cargaisons à destination du Moyen-Orient, a-t-il ajouté.