 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maersk réoriente le transport maritime du Moyen-Orient vers l'Afrique
information fournie par Reuters 01/03/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transporteur danois Maersk

MAERSKb.CO prévoit de dérouter ses navires sur les routes Moyen-Orient-Inde-Méditerranée et Moyen-Orient-Inde-Côte Est des Etats-Unis autour du Cap de Bonne Espérance, a-t-il déclaré dans un communiqué dimanche, citant la situation au Moyen-Orient.

Le géant du transport maritime interrompra pour l'instant les traversées futures du Trans-Suez par le détroit de Bab el-Mandeb et continuera d'accepter les cargaisons à destination du Moyen-Orient, a-t-il ajouté.

Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
15 722,500 DKK LSE Intl +2,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank