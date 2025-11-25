Maersk n'a pas fixé de date pour la reprise des traversées du canal de Suez, selon un porte-parole

La compagnie maritime danoise Maersk MAERSKb.CO a déclaré mardi qu'elle n'avait pas fixé de date pour la reprise partielle des traversées du canal de Suez.