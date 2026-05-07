Legrand poursuit sa croissance rentable au premier trimestre

Legrand a poursuivi au premier trimestre sa croissance à deux chiffres grâce aux centres de données et aux acquisitions, qui ont fait bondir son bénéfice net et son chiffre d'affaires, lui permettant de confirmer ses objectifs pour 2026, a-t-il annoncé jeudi.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le fabricant français de matériels et d'équipements électriques a publié un bénéfice net en hausse de 14,2% à 334,9 millions d'euros et un chiffre d'affaires en progression de 11,4% à 2,5 milliards.

"Nous enregistrons sur le trimestre une très forte croissance de nos ventes, tirées par les centres de données et les acquisitions, ainsi qu'un excellent niveau de rentabilité", a déclaré Benoît Coquart, le directeur général du groupe lors d'une conférence téléphonique.

"Nous confirmons nos objectifs pour l'année 2026 et poursuivons méthodiquement le déploiement de notre plan stratégique à horizon 2030", a-t-il ajouté.

Legrand précise qu'en organique (à changes et périmètre constants) ses ventes sont en hausse de 9,3% sur la période, "sans impact significatif de la situation géopolitique au Moyen-Orient".

Benoît Coquart s'est également félicité des "quatre acquisitions très prometteuses" faites par le groupe, basé à Limoges, depuis le début de l'année.

Ces acquisitions représentent un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ 275 millions d'euros.

Il s'agit de Green4T, spécialiste brésilien des services d'installation, de maintenance et d'exploitation d'infrastructures techniques pour centres de données, de Kratos Industries, spécialiste américain de systèmes de distribution basse et moyenne tension, de Keydak, leader chinois des racks basé à Guangzhou et enfin de TES, spécialiste européen des systèmes de distribution de puissance, basé au Royaume-Uni.

Interrogé sur l'impact éventuel de la guerre dans le Golfe, Benoît Coquart a souligné que Legrand ne rencontrait "pas de problème significatif d'approvisionnement" mais que les prix des matières premières et de certains composants avaient nettement augmenté depuis le déclenchement des hostilités et le blocage du détroit d'Ormuz.

"C'est le cas d'un certain nombre de plastiques, de l'aluminium, de composants électroniques", a-t-il détaillé.

Legrand n'a donc "pas de problème de disponibilité (mais) nos prix d'achat et donc nos prix de vente vont augmenter un petit peu plus que ce qui était prévu en début d'année", a-t-il souligné.

Côté perspectives, Legrand vise en 2026 une croissance de ses ventes (hors effets de change) comprise entre 10% et 15%, dont une croissance organique comprise entre 4% et 7%, et une croissance par acquisition comprise entre 6% et 8%.