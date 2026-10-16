Maël Aoustin nommé administrateur référent chez Mercialys

Mercialys indique que son conseil d'administration a nommé à l'unanimité, sur proposition du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, Maël Aoustin en qualité d'administrateur référent, avec effet immédiat.

Administrateur indépendant de Mercialys et président du comité d'audit, des risques et du développement durable, Maël Aoustin siège depuis 2023 au conseil d'administration de la société foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.

Cette nomination vient compléter le dispositif de gouvernance de Mercialys. Dans ses nouvelles fonctions, Maël Aoustin sera l'interlocuteur privilégié du président du conseil d'administration et des administrateurs, notamment des administrateurs indépendants.

Maël Aoustin est président du directoire d'UXCO Group depuis mars 2022. Il bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier. Il a notamment exercé différentes fonctions de direction chez Unibail-Rodamco, avant de diriger Galimmo de 2016 à 2022.