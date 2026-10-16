Hausse en vue en Europe après les turbulences dans la "tech"

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par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur rebond vendredi à l'ouverture après les turbulences ‌dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) à la suite de la débâcle de CoreWeave.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,52% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,70%, tandis ​que le FTSE 100 à Londres devrait ouvrir pratiquement stable. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,71% et le Stoxx 600 en hausse de 0,44%.

Les marchés actions devraient progresser avec la stabilisation dans l'obligataire à la suite de la chute des rendements jeudi, les traders s'étant rués sur les bons du Trésor américain et d'autres titres souverains considérés comme des actifs refuges. Le dollar s'achemine vers sa première ​perte hebdomadaire en cinq semaines, la baisse des rendements américains ayant érodé l'attrait pour le billet vert.

Parallèlement, l'or recule par rapport à son pic de jeudi, tandis que le pétrole Brent reflue vers les 105 dollars le baril, signe d'un regain d'appétit pour le risque.

L'opérateur de ​centres de données CoreWeave, déficitaire, doit près de 50 milliards de dollars selon les données de LSEG, ⁠ce qui a déclenché jeudi une forte vague de ventes sur les valeurs technologiques aux Etats-Unis, en Asie et en Europe, semant la panique sur les marchés boursiers dans le monde. ‌L'action CoreWeave, soutenue par Nvidia, a cependant retrouvé un peu de sérénité jeudi soir.

"Les marchés mondiaux redeviennent très agités après une période de faible volatilité: Wall Street est en proie à des fluctuations brutales, les rendements obligataires oscillent, les marchés des devises font des pirouettes et les cours des matières premières partent dans toutes les ​directions", écrit dans une note Kyle Rodda, analyste marchés chez Capital.com.

"Les marchés mondiaux pourraient ‌bien connaître une période prolongée de ce type de volatilité" alors que les annonces de résultats des entreprises technologiques sont attendues dans les ⁠semaines à venir et que les marchés tentent également d'anticiper la trajectoire des taux directeurs aux États-Unis et dans d'autres grandes économies, a-t-il ajouté.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ainsi plusieurs responsables d'autres banques centrales doivent s'exprimer lors d'événements organisés dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok au cours de la journée.

Les investisseurs doivent analyser ce vendredi une salve de résultats ⁠d'entreprises, dont ceux d'ABB et General Motors, ‌après la publication en début de semaine des comptes des groupes financiers américains.

Côté indicateurs économiques, les deux rendez-vous du jour sont les chiffres de l'inflation définitive de ⁠la zone euro pour le mois de septembre et les données de la production industrielle américaine du mois dernier.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, rebondissant après deux séances dans ‌le rouge et des pertes initiales, alors que les gains du secteur des soins de santé ont relégué au second plan la préoccupation des investisseurs à propos de l'IA et ⁠des entreprises concernées.

L'indice Dow Jones a gagné 1,08% à 52.177,69 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,33% à 7.744,06 points.

Le Nasdaq Composite a avancé ⁠de son côté de 0,08% à 26.713,03 points.

EN ‌ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei rebondissait de 1,75% à 65.550,68 points, tandis que le Topix, plus large, prenait 1,83% à 4.072,71 à points.

Le marché japonais se redresse après six séances consécutives de baisse, ​mais les gains sont limités par la prudence des investisseurs à l'approche de la publication des résultats des entreprises ‌et des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei affiche à ce stade une baisse de 5%, tandis que le Topix est en passe d'enregistrer un repli hebdomadaire de 0,8%.

L'indice de référence taïwanais progresse de 0,67% ​et l'indice Hang Seng de Hong Kong gagne 1%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,51% et le CSI 300 progresse de 0,34%, les indices rebondissant après avoir atteint leur plus bas niveau en 14 mois, les entreprises d'IA ayant notamment dévoilé des plans de rachats d'actions ou de prévisions de croissance exceptionnelle.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar recule de 0,13% face à un panier de devises ⁠de référence, se dirigeant vers sa première baisse hebdomadaire en cinq semaines.

L'euro grignote 0,05%, à 1,1225 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3296 dollar (+0,17%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est à l'équilibre, s'affichant à 5,08%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli vendredi mais devrait enregistrer des gains hebdomadaires en raison de l'incertitude concernant les approvisionnements en provenance du Moyen-Orient et d'une baisse plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent reflue de 0,42% à 105,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,51% à 97,46 dollars.

Sur l'ensemble de la semaine, le Brent devrait gagner 0,44% et le WTI 5,81%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Inflation (définitive) septembre

- sur un mois 0,6% 0,4%*

- sur un an 3,8% 3,8*

USA 13h15 Production industrielle septembre

- sur un mois 0,4% 0,0%

- sur un an n.d. 1,42%

*estimation précédente

(Rédigé par Claude ​Chendjou, avec la contribution de Kevin Buckland, édité par Augustin Turpin)