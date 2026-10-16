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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 07:00

Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé avec Groupe ADP)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a annoncé jeudi le départ de Seán McGirr de son poste de directeur de la création chez Alexander McQueen, qu'il occupait depuis 2023.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi avoir signé une prolongation de 15 ans de son contrat de maintenance avec l'opérateur ferroviaire britannique Greater Anglia, pour un montant d'environ 800 millions de livres sterling (946,38 millions d'euros).

* MERCIALYS MERY.PA - La société foncière française a annoncé jeudi une fréquentation en hausse de 5,4% sur neuf mois à périmètre constant, ainsi qu'un chiffre d’affaires des commerçants en progression de 3,0%.

* GROUPE ADP ADP.PA - L'opérateur aéroportuaire a annoncé jeudi s'attendre à ce que son trafic passagers 2026 à Paris soit en légère décroissance par rapport à l'année dernière, anticipant en conséquence un Ebitda courant annuel dans le bas de la fourchette de 2,3 à 2,35 milliards d’euros.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA doit publier ses résultats vendredi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45V1FC

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ADP
107,400 EUR Euronext Paris +1,99%
ALSTOM
15,960 EUR Euronext Paris -1,05%
KERING
215,850 EUR Euronext Paris +1,27%
LEGRAND
133,700 EUR Euronext Paris -1,22%
MERCIALYS
9,620 EUR Euronext Paris -0,62%
SCHNEIDER ELECTRIC
258,000 EUR Euronext Paris -2,42%
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