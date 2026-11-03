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Madrigal remonte la pente après avoir renoué avec les bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 14:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O progressent de 8,1 % à 466,09 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un résultat net de 55,4 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte nette de 114,2 millions de dollars l'année dernière

** Le chiffre d’affaires net du troisième trimestre s’élève à 431,3 millions de dollars, soit une hausse de 50 % par rapport aux 287,3 millions de dollars de l’année dernière, grâce à la demande accrue pour le Rezdiffra, un médicament contre la stéatose hépatique

** La société indique que Rezdiffra a dépassé le milliard de dollars de chiffre d’affaires net depuis le début de l’année, atteignant le statut de “blockbuster” moins de trois ans après son lancement

** Au 30 septembre, plus de 55 850 patients étaient sous Rezdiffra, soit près du double par rapport au troisième trimestre 2025 – MDGL

** “MGDL vient de publier un solide troisième trimestre, (, qui) a également marqué son premier trimestre bénéficiaire,” indique Evercore ISI

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé d’environ 26 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

MADRIGAL PHARMACEUTICALS
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