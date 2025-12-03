Macy's relève à nouveau ses objectifs annuels malgré l'incertitude sur les fêtes de fin d'année

Macy's a relevé mercredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice pour la deuxième fois cette année, alors que le groupe s'attend à une clientèle vigilante sur les achats de fin d'année en raison de l'inflation, tandis que le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les attentes.

Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires net pour 2025 compris entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars (18,41 et 18,54 milliards d'euros), contre une fourchette précédente de 21,15 à 21,45 milliards de dollars.

Macy's anticipe également un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 2,0 et 2,20 dollars, contre 1,70 et 2,05 dollars précédemment.

Pour le troisième trimestre, le détaillant a également déclaré un chiffre d'affaires net de 4,71 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le groupe a toutefois fait remarquer que ces prévisions optimistes reposent sur l'hypothèse que la clientèle pourrait se montrer "plus sélective" au cours du second semestre de l'année, pendant la période cruciale des achats de fin d'année, alors que l'inflation pèse sur les dépenses consacrées aux biens non essentiels.

Dans les échanges avant-Bourse, mercredi, le cours de l'action Macy's augmentait d'abord d'environ 4%, avant de s'inverser et de perdre 6%.

Le groupe a dernièrement fermé des points de vente peu performants sous son enseigne éponyme, testé des formats de magasins plus petits et élargi son offre de produits en ligne. Ces mesures visent à contrer la perte de vitesse notamment face aux détaillants en ligne et aux chaînes de magasins à prix cassés.

Le mois dernier, son rival Kohl's avait également relevé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année, les mesures pour relancer la croissance du groupe commençant à porter leurs fruits.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)