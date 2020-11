Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron va s'entretenir sous peu avec Biden Reuters • 10/11/2020 à 13:42









PARIS, 10 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron devrait s'entretenir sous peu, sans doute d'ici mercredi matin, avec le président américain élu Joe Biden, a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal. Ce dernier a fait savoir que cette conversation aurait lieu dans le cadre des entretiens internationaux du prochain locataire de la Maison blanche, appelé à entrer en fonctions le 20 janvier prochain. "Je crois que c'est le cas de manière imminente, donc le président s'entretiendra dans les prochaines heures, ou d'ici demain en début de journée avec le président élu", a dit Gabriel Attal lors du compte rendu du conseil des ministres. (Elizabeth Pineau)

