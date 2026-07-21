La Bourse de Paris à plat, entre tensions géopolitiques et rebond de la tech

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris reste à l'équilibre mardi, prise en tenailles entre l'accalmie relative sur les prix du pétrole malgré des tensions géopolitiques toujours bien présentes au Moyen-Orient, et le rebond des valeurs tech.

Vers 09H45 heure de Paris, l'indice phare CAC 40 stagnait (+0,04%) à 8.343,68 points. La veille déjà, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait terminé à l'équilibre (+0,02%) à 8.340,11 points.

"Les investisseurs restent prudents à l'approche des résultats de Tesla et Alphabet (mercredi), avant ceux de Microsoft, Meta, Apple et Amazon la semaine prochaine, qui devront confirmer que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle continuent de générer de la croissance", commente John Plassard, analyste de Cité Gestion Private Bank.

Ces résultats sont attendus alors que "les investisseurs s'interrogent sur la pertinence des dépenses massives consacrées à l'intelligence artificielle, qui ont largement alimenté la hausse des marchés", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote.

"Il est probable que les investisseurs restent avant tout concentrés sur les perspectives de dépenses. Ils ne souhaitent pas que les géants de la technologie continuent d'augmenter leurs investissements si les retours sur investissement ne suivent pas", explique-t-elle.

Moins exposées à la tech, les places européennes sont en revanche plus sensibles aux coûts de l'énergie, les économies européennes restant de grandes importatrices d'hydrocarbures.

Les prix du brut ont réduit leur recul après que les rebelles houthis du Yémen ont annoncé un blocus maritime de l'Arabie saoudite, premier exportateur de brut au monde.

De quoi menacer sa capacité à contourner le détroit d'Ormuz, lui-même bloqué, et menacer "une nouvelle fois la disponibilité du pétrole et du gaz dans les semaines et les mois à venir", estime Ipek Ozkardeskaya.

"Le pétrole se négocie toujours à un niveau élevé, à près de 90 dollars le baril", relève Andreas Lipkow de CMC Markets. "La prime de risque reflète la situation toujours incertaine au Proche-Orient et devrait également freiner les ambitions" des indices européens.

STMicroelectronics en tête

STMicroelectronics, fabricant franco-italien de composants électroniques, gagnait 2,29% à 56,17 euros vers 10H00 heure de Paris, signant la plus forte hausse sur l'indice CAC 40.

Sur l'indice élargi SBF 120, Soitec, spécialiste français des semi-conducteurs, montait de 3,52% à 89,44 euros.

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques, qui profitent de l'essor des centres de données, gagnent également du terrain: Schneider Electric prenait 1,04% à 267,45 euros.

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