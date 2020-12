Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron salue les actions de l'UE contre la Turquie Reuters • 11/12/2020 à 12:49









(Actualisé avec précisions et déclarations de la Turquie) BRUXELLES/ANKARA, 11 décembre (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est félicité vendredi des sanctions prises par l'Union européenne contre la Turquie afin qu'elle mette fin à ses actions "unilatérales" et "provocatrices" en Méditerranée orientale. "L'Europe a démontré sa capacité à faire preuve de fermeté à l'égard de la Turquie pour qu'elle mette fin à ses actions en Méditerranée orientale", a-t-il déclaré à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Emmanuel Macron a salué une "nouvelle approche" face à des actions "provocatrices". La Turquie continue de violer les accords de Berlin sur la Libye, a aussi considéré le président français, qui a en outre dénoncé des actions "unilatérales" d'Ankara "non conformes à nos intérêts en Syrie". En Turquie, le ministère des Affaires étrangères a réagi aux sanctions européennes en les estimant "biaisées et illégales" et en invitant le bloc à agir avec honnêteté dans le différend en cours en Méditerranée orientale. Dans un communiqué le ministère turc souligne qu'une proposition de conférence avec tous les pays de la Méditerranée orientale offre une occasion de s'attaquer aux problèmes maritimes de la région. La Turquie se dit en outre prête à des pourparlers avec la Grèce sans aucune condition préalable. Les dirigeants de l'UE ont décidé jeudi de sanctionner des personnes et des entreprises turques impliquées dans des activités d'exploration d'hydrocarbures dans les eaux contestées de Méditerranée orientale. (Bureau de Bruxelles, avec Elizabeth Pineau à Paris, Tuvan Gumrukcu et Daren Butler à Ankara, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

