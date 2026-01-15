Macron ou "l'œil du tigre" devant les Armées

Le président Emmanuel Macron à Istres (Bouches-du-Rhône) le 15 janvier 2026 ( POOL / Philippe Magoni )

Emmanuel Macron, apparu l’œil droit rougi jeudi lors des vœux aux Armées, a ironisé en renvoyant à "l’œil du tigre", "un signe de détermination".

"Je vous prie d'excuser ce caractère inesthétique de mon œil", a-t-il dit, ce dernier en partie injecté de sang, devant un parterre de hauts gradés sur la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône), utilisée pour la dissuasion nucléaire.

"Ce n'est que quelque chose de totalement anodin", a assuré le chef de l’État, arrivé sur la base le regard dissimulé derrière de grosses lunettes d'aviateur sous un soleil généreux.

Un petit vaisseau de l’œil a saigné, "totalement bénin" selon le médecin-chef de l’Élysée, a renchéri son entourage.

"Voyez-y simplement une référence non volontaire à l’œil du tigre en ce début d'année. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination. Elle est entière !", a ajouté le chef de l’État, énigmatique.

Une référence à Georges Clemenceau, surnommé "le Tigre", figure de la détermination française pendant la Première Guerre mondiale ?

Ou à Rocky, boxeur amateur italo-américain immortalisé par l'acteur Sylvester Stallone dans "L'Oeil du tigre" (Rocky III) ?

Le chef de l’État a ensuite appelé la France et ses armées à consentir "des efforts à la mesure de notre rude époque" et annoncé, face aux revendications de Donald Trump, l'envoi de "moyens terrestres, aériens et maritimes" au Groenland, territoire autonome du Danemark.

"Pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort", a-t-il martelé.

Il a ensuite embarqué à bord d'un avion ravitailleur Airbus A330 MRTT, direction Paris, au côté de l'astronaute Thomas Pesquet, colonel de réserve à Istres et pilote de MRTT (appareil multirôles).

"C'est impressionnant", a-t-il lancé, selon des images de l'AFP, en découvrant une manœuvre de ravitaillement d'un chasseur Rafale, une opération toujours complexe à 10 mètres de distance entre les deux carlingues et 8.000 mètres d'altitude.

"La phase la plus délicate c'est de centrer dans ce panier", lui a expliqué un officier, désignant une embouchure de 70 centimètres de large dans laquelle la perche du Rafale doit se glisser.

Le ravitaillement en vol permet de doubler l'autonomie des Rafale - de l'ordre de deux heures - en "quelques minutes de plein", a ajouté le gradé, notamment pour les missions de dissuasion nucléaire.

"On a un +range+ (rayon d'action, ndlr) quasiment infini avec ces capacités de ravitaillement permanent", a relevé le chef des Armées.

Le MRTT comprend aussi une capacité de transport de troupes et peut emporter plusieurs modules de matériel médical pour la prise en charge de dix blessés en soins intensifs et réanimation à bord.