Main Street grimpe après l'annonce des résultats préliminaires du quatrième trimestre

15 janvier - ** Les actions de la société d'investissement Main Street MAIN.N augmentent d'environ 3 % à 64,09 $ ** MAIN dévoile les résultats préliminaires du 4ème trimestre avec un revenu net d'investissement distribuable attendu entre 1,07 $ et 1,11 $ par action

** Arren Cyganovich, analyste chez Truist, déclare que les résultats préliminaires sont positifs et qu'ils sont le fruit d'une forte activité d'investissement

** Les investissements dans le portefeuille du marché intermédiaire inférieur ont totalisé 300 millions de dollars au quatrième trimestre, tandis que les investissements dans le portefeuille de prêts privés se sont élevés à 231,4 millions de dollars

** Nous continuons à considérer MAIN comme une société de développement commercial unique en raison de sa structure de gestion interne et de ses antécédents très solides en matière de revenus et de croissance de la valeur liquidative par action", déclare Cyganovich

** Deux courtiers sur huit évaluent l'action à "acheter" ou plus et six à "conserver"; PT médian de 62 $ - données compilées par LSEG

** L'action MAIN a augmenté de 3,1 % en 2025