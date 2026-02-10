Macron met en garde contre de nouvelles frictions avec les États-Unis et exhorte l'UE à profiter du "moment Groenland" pour faire avancer les réformes

Les dirigeants de l'UE tiendront un sommet au château belge jeudi

Macron met en garde contre les tensions à venir sur la régulation du numérique

Le dirigeant français déclare que l'administration Trump est "ouvertement anti-européenne"

L'Europe devrait se préparer à d'autres moments d'hostilité américaine, a averti le président français Emmanuel Macron, et devrait considérer ce qu'il a appelé le "moment Groenland" comme un appel au réveil pour faire avancer des réformes longtemps retardées afin de renforcer le pouvoir mondial de l'Union.

Dans une interview accordée à plusieurs journaux européens, le dirigeant français a déclaré que l'Union européenne ne devait pas prendre une accalmie dans les tensions avec Washington pour un changement durable, malgré une pause dans les menaces américaines concernant le Groenland , le commerce et la technologie.

M. Macron a exhorté les dirigeants européens à profiter d'un sommet organisé cette semaine dans un château belge pour insuffler une nouvelle énergie aux réformes économiques afin de renforcer la compétitivité de l'Union et sa capacité à tenir tête à la Chine et aux États-Unis sur la scène internationale.

"Lorsqu'il y a un acte d'agression clair, je pense que ce que nous devrions faire n'est pas de nous incliner ou d'essayer de parvenir à un règlement", a déclaré M. Macron au Monde, au Financial Times et à d'autres journaux dans des commentaires publiés mardi. "Nous avons essayé cette stratégie pendant des mois. Elle ne fonctionne pas."

M. Macron a déclaré que l'administration Trump était "ouvertement anti-européenne" et cherchait le "démembrement" de l'UE. Il a déclaré qu'il s'attendait à de nouvelles tensions avec l'administration Trump, notamment sur la réglementation européenne des technologies numériques.

"Les États-Unis vont, dans les mois qui viennent - c'est certain - nous attaquer sur la régulation du numérique", a ajouté M. Macron, mettant en garde contre d'éventuels droits de douane à l'importation de la part du président américain Donald Trump si l'UE utilisait sa loi sur les services numériques pour contrôler les entreprises technologiques .

L'EUROPE A BESOIN DE PROTECTION, PAS DE PROTECTIONNISME

L'Europe doit être plus résistante face au double défi des États-Unis et de la Chine, a déclaré M. Macron.

"Nous avons le tsunami chinois sur le front commercial, et nous avons l'instabilité minute par minute du côté américain. Ces deux crises constituent un choc profond, une rupture pour les Européens", a-t-il poursuivi.

M. Macron, dont le second mandat s'achève au printemps 2027, a renouvelé son appel pour que l'UE se lance dans un plus grand nombre d'emprunts communs afin d'aider le bloc des 27 nations à investir à grande échelle et à défier l'hégémonie du dollar américain.

"Les marchés mondiaux se méfient de plus en plus du dollar américain. Ils cherchent des alternatives. Offrons-leur de la dette européenne", a déclaré M. Macron, ajoutant que les institutions démocratiques de l'Europe constituaient un atout majeur pour les investisseurs à une époque où les États-Unis "s'éloignent de l'État de droit".

L'UE a eu recours à la dette commune en 2020 pour relancer l'économie européenne après la pandémie de COVID-19, mais les tentatives de la France pour rendre ces outils permanents se sont heurtées à une forte résistance de la part de l'Allemagne et d'autres États membres du Nord, plus économes.

Le sommet de jeudi comprendra des discussions sur le projet français de stratégie "Made in Europe" , qui fixerait des exigences minimales en matière de contenu européen dans les produits fabriqués localement. Cette approche a divisé les pays de l'UE et alarmé les constructeurs automobiles.

"Pour moi, la stratégie économique pour faire de notre Europe une puissance réside dans ce que j'appelle la protection, qui n'est pas le protectionnisme, mais plutôt la préférence européenne", a déclaré M. Macron.