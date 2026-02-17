Wall Street ouvre en ordre dispersé, le moral bas avec la l'IA

Entrée du NYSE Wall Street à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en ordre dispersé mardi, les craintes concernant les effets perturbateurs de ​l'intelligence artificielle (IA) refaisant surface.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 79,03 points, soit 0,16%, à 49.579,96 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de ​0,19% à 6.823,49 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,59%, soit 133,48 points, à 22.413,19 points.

La Bourse de New ​York revient d'un long week-end avec le ⁠moral en berne, les trois principaux indices ayant enregistré la semaine ‌dernière leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-novembre, à la suite de vagues massives de ventes dans les secteurs des logiciels, ​du courtage et du ‌transport routier.

La faute à l'intelligence artificielle (IA) qui, en plus de ⁠susciter les réserves des investisseurs en raison des dépenses extrêmement élevées qu'elle impose aux géants de la technologie, déclenche depuis quelques semaines des craintes concernant les ⁠secteurs dont le ‌modèle économique serait vulnérable face à ce nouvel outil en constante ⁠évolution.

Pour l'instant, des analystes tels que Mohit Kumar, de Jefferies, y voient ‌surtout une rotation dans les portefeuilles.

"L'adoption de l'IA est globalement positive ⁠plutôt que négative, mais elle modifierait les modèles économiques de ⁠certains secteurs. Nous ‌continuons à considérer la disruption liée à l'IA comme un thème de rotation ​plutôt que comme un facteur de risque", ‌dit-il.

D'autre part, l'agenda géopolitique de la semaine, plein de défis concernant l'Iran et l'Ukraine, décourage la prise ​de risques, tandis que, sur le plan macroéconomique, les investisseurs attendent le rapport sur les dépenses de consommation personnelles (PCE) prévu vendredi, qui pourrait ⁠influencer la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

Aux valeurs, Paramount Skydance gagne 3,7%, Warner Bros Discovery (WBD) (+3,2%) ayant rejeté son offre d'achat de 30 dollars par action (25,36 euros par action) mais accordé à son concurrent sept jours pour améliorer son prix.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)