Les Bourses européennes terminent dans le vert, prudence autour de la tech

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en petite hausse mardi, moins exposées que les indices américains au secteur technologique qui génère des craintes chez les investisseurs en raison des investissements massifs dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,54%, Francfort de 0,80%, Londres de 0,79% et Milan de 0,76%.

Euronext CAC40