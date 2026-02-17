Bayer va dépenser $10,5 mds pour régler des litiges liés à Roundup-Bloomberg

Usine de Bayer Mexico à Lerma

Bayer prévoit ‌d'annoncer un accord de 10,5 milliards de dollars (8,89 milliards d'euros) ​pour régler les poursuites judiciaires actuelles et futures liées à son herbicide Roundup, a rapporté mardi Bloomberg, citant des ​sources proches du dossier.

Bayer n'a pas immédiatement commenté cette information.

Le géant pharmaceutique ​et agrochimique allemand devrait proposer ⁠un règlement en recours collectif de 7,5 milliards de ‌dollars pour les affaires déposées devant les tribunaux d’État du Missouri, destiné à résoudre les ​poursuites liées à ‌Roundup déjà engagées ainsi que les réclamations potentielles ⁠pouvant survenir sur une période de 20 ans, a rapporté Bloomberg.

Bayer s'apprête également à annoncer un règlement de 3 ⁠milliards de ‌dollars pour des affaires en cours aux États-Unis, ⁠dans lesquelles d'anciens utilisateurs de Roundup accusent l'herbicide d'être ‌à l'origine de leur lymphome non hodgkinien, ⁠précise le rapport.

La société a déjà payé environ ⁠10 milliards de ‌dollars pour régler la majorité des poursuites en cours ​jusqu’en 2020, mais n'a pas ‌réussi à obtenir un règlement couvrant les affaires futures. De nouvelles plaintes ​continuent d’être déposées depuis. Les plaignants affirment avoir développé des lymphomes non hodgkiniens et d’autres formes de ⁠cancer à la suite de l’utilisation de Roundup, que ce soit à domicile ou sur leur lieu de travail.

Roundup, racheté par Bayer, figure parmi les herbicides les plus utilisés aux États-Unis.

