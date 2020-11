Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron annonce la réouverture des commerces samedi en France Reuters • 24/11/2020 à 20:19









PARIS, 24 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi un allègement en trois étapes des restrictions destinées à enrayer l'épidémie due au nouveau coronavirus en France, avec la réouverture des commerces dès samedi avec un protocole sanitaire strict. Si les attestations vont rester obligatoires, les déplacements pour les loisirs seront aussi autorisés dans un rayon de 20 km pour une durée de trois heures et les offices religieux seront autorisés dans la limite de 30 personnes. La deuxième étape débutera le 15 décembre, à condition que le reflux de l'épidémie se confirme, et "le confinement pourra être levé" afin de pouvoir passer Noël en famille, même si "il ne s'agira pas de vacances de Noël comme les autres", a dit le président de la République, invitant les Français à éviter les rassemblements d'adultes trop nombreux. La troisième étape commencera le 20 janvier, là encore si les conditions sanitaires le permettent, avec notamment la réouverture éventuelle des bars et des restaurants. (Jean-Stéphane Brosse, Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.