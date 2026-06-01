Macron annonce des investissements "record" de €93 mds pour le sommet Choose France 2026

(Actualisé avec Masayoshi Son, détails)

Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que 93 milliards d'euros d'investissements seront annoncés lors de la 9ème édition du sommet Choose France, qui ouvre ses portes ce jour au château de Versailles (Yvelines).

Aux côtés du fondateur et président de SoftBank, Masayoshi Son, Emmanuel Macron a précisé que cette édition "record" de Choose France représentait 71 annonces d'investissements et la création de 15.600 emplois.

"Ces 93 milliards d'euros d'investissements étrangers dans notre pays sont la preuve concrète de l'attractivité de la France pour la 7e année consécutive, première destination des investissements étrangers en Europe", s'est félicité le président français.

Lancé en 2018 par Emmanuel Macron lors de son premier mandat, le sommet Choose France a permis de générer des investissements cumulés d'un montant de 87 milliards d'euros (hors édition 2026).

Dans le cadre du sommet Choose France 2026, SoftBank s'est engagé à lui-seul à investir jusqu'à 75 milliards d'euros en France dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle (IA), dont 45 milliards d'ici à 2031 dans les Hauts-de-France.

Le groupe japonais veut développer et exploiter 5 GW de capacité de centres de données dédiés à l'IA, dont 3,1 GW dans la région Hauts-de-France.

"L'investissement dans les centres de données dédiés à l'IA s'élève à 75 milliards d'euros, mais si l'on inclut les puces et les systèmes, il avoisinera les 750 milliards de dollars (640 milliards d'euros)", a déclaré Masayoshi Son, lors de sa prise de parole avec Emmanuel Macron.

Il a ajouté que SoftBank ne financerait pas la totalité du montant, mais que le groupe aurait recours à un financement de projet et collaborerait avec des clients fournisseurs de services cloud (hyperscalers).

(Rédigé par Etienne Breban, avec Hugo Lhomedet, Dominique Vidalon, Michel Rose et Anton Bridge, édité par Blandine Hénault)