MacroGenics en hausse grâce à un paiement d'étape de 10 millions de dollars versé par Gilead

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action du développeur de médicaments MacroGenics MGNX.O progresse de 3,8% à 4,07 dollars en séance prolongée

** La société annonce avoir reçu un paiement d’étape de 10 millions de dollars de la part de Gilead GILD.O dans le cadre de son accord de licence portant sur un programme bispécifique en phase préclinique — un type de traitement contre le cancer

** Dans le cadre de l’accord de collaboration de 2022, MacroGenics et Gilead mènent trois programmes: le MGD024, un traitement anticancéreux en phase clinique, et deux programmes bispécifiques en phase préclinique

** MGNX reste éligible à la réception de paiements d’étapes supplémentaires pouvant atteindre environ 1,6 milliard de dollars au titre du développement, de la réglementation et de la commercialisation

** Le cours de l’action a plus que doublé depuis le début de l’année