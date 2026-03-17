Macquarie se retire de l'accord sur les oléoducs au Koweït en raison du conflit iranien, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* KPC cherche à obtenir des offres non contraignantes d'ici le 7 avril, malgré les difficultés rencontrées

* Les ventes d'actifs en Arabie Saoudite, entre autres, se poursuivent

(Ajoute des détails et des commentaires aux paragraphes 15-20) par Hadeel Al Sayegh, Federico Maccioni et Andres Gonzalez

Macquarie MQG.AX s'est retiré de l'appel d'offres pour une participation dans le réseau d'oléoducs du Koweït d'une valeur allant jusqu'à 7 milliards de dollars, selon deux sources familières avec le sujet, devenant ainsi l'un des premiers investisseurs connus à se retirer d'un accord dans le Golfe en raison du conflit lié à l'Iran .

L'investisseur australien en infrastructures a notifié vendredi à Kuwait Petroleum Corporation qu'il se retirait du processus en raison du conflit et des perspectives incertaines, selon une source, alors que les négociateurs tentent de faire avancer la transaction en dépit d'une volatilité régionale sans précédent.

Cette décision est un signe que le conflit refroidit l'enthousiasme des investisseurs pour le Golfe, où des millions de barils de brut sont bloqués depuis que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz.

Le Koweït n'a pas d'autre voie d'exportation pour son brut que l'étroite voie navigable entre l'Iran et Oman, par laquelle transite normalement un cinquième de l'offre mondiale de pétrole.

POURSUIVRE LA VENTE

Plus d'une demi-douzaine de négociateurs ont déclaré à Reuters que les entreprises et leurs conseillers s'efforçaient de procéder à la vente alors même que l'incertitude sur les évaluations et les risques d'exécution s'accroît.

KPC a lancé la vente quelques heures avant que des missiles iraniens ne frappent pour la première fois des villes du Golfe à la fin du mois dernier, a déclaré une troisième source. Bien que KPC ait déclaré un cas de force majeure et réduit sa production, ses banquiers sont toujours à la recherche d'un accord, ont déclaré les trois sources. Les conseillers ont envoyé des documents aux investisseurs potentiels et cherchent à obtenir des offres non contraignantes d'ici le 7 avril, ont ajouté les sources.

Parmi les investisseurs ayant déjà manifesté leur intérêt, on trouve BlackRock et KKR . Reuters n'a pas été en mesure de déterminer s'ils étaient toujours intéressés. L'incertitude quant aux volumes futurs et la proximité du réseau avec les installations militaires iraniennes assombrissent le tableau.

KPC et BlackRock n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Macquarie et KKR se sont refusés à tout commentaire.

LES TRANSACTIONS SE POURSUIVENT, AVEC PRUDENCE

D'autres transactions sont toujours en cours.

Le King Abdullah Financial District d'Arabie Saoudite cherche à vendre ses actifs de refroidissement urbain pour plus de 500 millions de dollars, ont déclaré deux autres sources à Reuters, avec des offres non contraignantes soumises au cours de la première semaine de mars.

Le KAFD n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

La société d'infrastructure saoudienne SISCO Holding poursuit également la vente de ses actifs dans le secteur de l'eau pour une valeur d'environ 1 milliard de riyals (266 millions de dollars), ont déclaré l'une de ces sources et une autre. SISCO n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Une autre source a déclaré qu'il n'était pas réaliste pour les vendeurs de fixer des délais serrés, les investisseurs devant prendre des décisions dans un contexte de frappes aériennes et d'incertitudeéconomique .

Certains investisseurs réexaminent les clauses de changement défavorable important dans les transactions en général, des options qui leur permettent de se retirer des accords, tandis que le financement pourrait également devenir plus difficile à obtenir si les prêteurs exigent des taux d'intérêt plus élevés pour l'exposition aux entreprises locales.

"Nous constatons une certaine prudence, notamment en ce qui concerne les transactions déjà en cours, certains clients prenant un peu plus de temps pour les mener à bien", a déclaré Anshul Gupta, associé de KPMG et responsable du conseil en transactions pour le Moyen-Orient, ajoutant que les pourparlers avec les clients restaient actifs.

"Nous nous attendons également à ce que les capitaux restent disponibles, bien que les prix soient susceptibles de refléter les conditions générales du marché à court terme."

Imad Ghandour, cofondateur et directeur général de la société de capital-investissement CedarBridge Capital Partners, a déclaré que sa société procédait à quelques transactions en dépit des événements actuels.

"Nous croyons fermement que les tendances macroéconomiques du CCG persisteront", a-t-il déclaré, en faisant référence aux six pays du Conseil de coopération du Golfe.