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Washington va retirer 5.000 soldats d'Allemagne, Trump en annonce "bien davantage"
information fournie par AFP 03/05/2026 à 01:33

Des soldats à la base de l'armée américaine de Ramstein en Allemagne le 27 décembre 2018 ( AFP / SAUL LOEB )

Des soldats à la base de l'armée américaine de Ramstein en Allemagne le 27 décembre 2018 ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a averti samedi qu'il comptait réduire drastiquement le nombre de soldats américains stationnés en Allemagne, après l'annonce d'une baisse de 5.000 des effectifs, contestée jusque dans son camp.

"Nous allons réduire bien davantage et nous réduisons bien plus que 5.000", a déclaré le président des Etats-Unis à la presse depuis West Palm Beach en Floride, alors qu'il s'apprêtait à monter dans son avion.

La diminution des effectifs américains annoncée vendredi par le Pentagone est prévue dans les "six à douze prochains mois" et correspond à environ 15% des 36.000 soldats stationnés en Allemagne, où cette présence joue un rôle crucial pour la sécurité et l'économie locale.

Donald Trump en est venu à cette annonce visant un pays allié membre de l'Otan après que le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé lundi que "les Américains (n'avaient) visiblement aucune stratégie" en Iran et que Téhéran "humiliait" la première puissance mondiale.

Plus généralement, le président américain reproche à ses alliés européens traditionnels un manque de soutien dans son offensive lancée fin février contre la République islamique aux côtés d'Israël. Il leur demande aussi de longue date de renforcer leur défense, les accusant de dépendre excessivement de la protection militaire américaine.

Aux Etats-Unis, les deux présidents républicains des commissions parlementaires des forces armées de la Chambre des représentants et du Sénat, pourtant du camp de Donald Trump, se sont dits "très inquiets" de cette décision et du "mauvais signal envoyé à Vladimir Poutine".

"Même si les alliés vont vers des dépenses de défense à 5% de leur PIB, la concrétisation de cet investissement (...) prendra du temps. Réduire prématurément la présence américaine en Europe avant que ces moyens soient pleinement opérationnels risque de fragiliser la dissuasion", s'alarment Mike Rogers et Roger Wicker dans un communiqué.

"Que des troupes des Etats-Unis se retirent d'Europe et d'Allemagne était attendu", a réagi plus tôt le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, dans un commentaire transmis à l'AFP.

"Nous, Européens, devons prendre plus de responsabilités pour notre sécurité", a-t-il plaidé.

- Automobiles allemandes -

Le président américain Donald Trump (droite) s'entretient avec le chancelier allemand Friedrich Merz, le 3 mars 2026 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le président américain Donald Trump (droite) s'entretient avec le chancelier allemand Friedrich Merz, le 3 mars 2026 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Vendredi, Donald Trump s'en est aussi indirectement pris à l'Allemagne et ses importantes exportations automobiles en annonçant vouloir relever à 25% "la semaine prochaine" les droits de douane sur les véhicules importés aux Etats-Unis depuis l'Union européenne.

Il reproche à l'UE de ne pas respecter l'accord commercial conclu l'été dernier, alors que son processus de validation n'est pas encore arrivé à son terme au sein du bloc des 27.

L'UE "met en oeuvre les engagements pris (...) conformément aux pratiques législatives habituelles, en tenant le gouvernement américain pleinement informé tout au long du processus", a réagi sa délégation à Washington, sollicitée par l'AFP.

Si les Etats-Unis ne respectent pas leur part de l'accord, a-t-elle ajouté, "nous garderons toutes les options ouvertes pour protéger les intérêts de l'UE".

De telles surtaxes américaines entraîneraient des "coûts énormes pour l'industrie automobile allemande et européenne, déjà confrontée à des conditions très difficiles", a réagi samedi la présidente du lobby automobile allemand (VDA), Hildegard Müller, exhortant "de toute urgence à la désescalade et à l'ouverture rapide de négociations".

- "Dissuasion collective" -

Depuis la fin de la Guerre froide, la présence américaine en Allemagne a fortement diminué mais reste centrale pour la sécurité du pays face à la menace russe depuis l'invasion de l'Ukraine, tout en soutenant des milliers d'emplois et de contrats dans une économie allemande en difficulté.

La présence américaine dans le pays est "dans l'intérêt" de l'Allemagne et des Etats-Unis car ces troupes servent de "dissuasion collective", selon M. Pistorius.

Donald Trump a également évoqué jeudi une possible réduction des forces américaines en Italie et en Espagne. Fin 2025, les deux pays accueillaient respectivement 12.662 et 3.814 soldats américains, selon des chiffres officiels.

L'UE avait alors souligné que la présence de troupes américaines en Europe servait "également les intérêts des Etats-Unis".

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26 commentaires

  • 00:48

    L'Europe sera dépendante de l'OTAN tant qu'elle ne disposera pas d'une armée conventionnelle capable de tenir tête voir de s'imposer à toutes les autre puissances mondiales. L'histoire a montré que l'arme nucléaire n'aide pas à gagner une guerre parce que si elle est utilisée ce sera probablement la fin de nombreux pays et civilisations . Les armes conventionnelles sont encore pour longtemps celles qui garantiront notre sécurité

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