Rio en mode Shakira: concert géant de la star latine sur la plage de Copacabana

La chanteuse Shakira lors d'un concert gratuit sur la plage de Copacabana à Rio le 2 mai 2026 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Avec son tube "La fuerte", Shakira a ouvert samedi soir son méga-concert gratuit sur la plage iconique de Copacabana, à Rio de Janeiro, devant une foule de fans venus acclamer la star de la pop latine.

Sous la pleine lune, une louve – surnom de la chanteuse colombienne de 49 ans – formée par des drones s'est dessinée dans le ciel quelques minutes avant le début du spectacle, sous les vivats et les claquements d'éventails.

Le public a exulté quand, avec plus d'une heure de retard, la star vêtue d'une combinaison scintillante aux couleurs du Brésil est arrivée sur la scène monumentale de 1.345 m2, montée pour l'occasion en face du mythique Copacabana Palace, où elle est logée.

Deux millions de personnes étaient attendues, d'après les organisateurs. Ce rendez-vous avait été inauguré en 2024 par Madonna, qui avait attiré 1,6 million de spectateurs, avant les 2,1 millions d'admirateurs réunis par Lady Gaga l'an dernier, selon les chiffres de la mairie.

"Shakira n'a pas besoin d'entrer dans un moule, elle fait vraiment de l'art, elle fait ce qu'elle veut par amour. Elle m'inspire beaucoup, c'est une femme latine au sommet", dit à l'AFP Joao Pedro Yelin, styliste de 26 ans venu de Sao Paulo.

"Ce sera le meilleur concert de sa carrière. Elle aime beaucoup le Brésil, et l'amour qu'elle nous porte, nous le lui rendons", s'enthousiasme Graciele Vaz.

Concert gratuit de Shakira sur la plage de Copacabana à Rio le 2 mai 2026 ( AFP / Mauro PIMENTEL )

Cette fan de 43 ans, qui s'est fait tatouer une louve dans le dos en l'honneur de l'artiste, a dormi sur la plage après avoir fait le trajet depuis la petite ville côtière de Paraty, à quelques heures de Rio.

Vendredi soir, la star avait donné un avant-goût de ce que sera son spectacle en apparaissant à une répétition publique aux côtés de Caetano Veloso et Maria Bethania. Le frère et la soeur, âgés respectivement de 83 et 79 ans, sont deux légendes de la musique brésilienne.

- Déhanché -

Géant lusophone, le Brésil s'est toujours senti à part en Amérique latine, jusqu'à se demander s'il est lui aussi latino.

Historiquement réfractaire aux musiques étrangères, notamment celles de ses voisins hispanophones, il s'ouvre cependant peu à peu à cette pop latine qui fait aujourd'hui danser la planète entière.

Mais Shakira a une relation spéciale avec le Brésil. La Colombienne au célèbre déhanché s'y est produite à de nombreuses reprises depuis 1996 et parle couramment portugais.

Vue aérienne de la scène où doit se produire Shakira, sur la plage de Copacabana à Rio, le 2 mai 2026 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

C'est à Rio que Shakira avait lancé en février 2025 sa tournée mondiale intitulée "Las mujeres ya no lloran" ("Les femmes ne pleurent plus"), du nom de son dernier album studio. L'opus contient le hit "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", sur sa rupture sentimentale avec l'ancien footballeur espagnol Gerard Piqué.

A Copacabana, la chanteuse aux 100 millions de disques vendus devrait interpréter des succès qui ont conquis ses fans au long de 30 ans de carrière, comme "Hips Don't Lie" ou "Waka Waka", chanson officielle de la Coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud.

Des vendeurs ambulants font recette avec des éventails, des casquettes et même de petits flacons contenant de mirifiques "larmes de Shakira", en clin d'oeil au nom de la tournée.

Christopher Yataco, un Péruvien de 28 ans, a économisé pendant un an et voyagé depuis Lima pour voir son idole, dont il admire "la passion, la chaleur humaine", la "simplicité", le "côté très latin, le fait qu'elle représente toute la communauté latino et l'émancipation des femmes".

La mairie de Rio attend des retombées économiques de plus de 800 millions de réais (136 millions d'euros).

Les autorités ont encore renforcé leur dispositif de sécurité par rapport aux dernières éditions, déployant quelque 8.000 agents et des drones.

L'an dernier, au lendemain du concert de Lady Gaga, la police avait annoncé avoir déjoué un attentat à la bombe fomenté par un groupe qui "diffusait des discours de haine", notamment contre la communauté LGBT.