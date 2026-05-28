MACOMPTA.FR : Palmarès Capital : MACOMPTA.FR référencée parmi les meilleures plateformes de services en ligne

Palmarès Capital : MACOMPTA.FR référencée parmi les meilleures plateformes de services en ligne

Lagord, le 28 mai 2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, annonce figurer dans le palmarès 2026-2027 des meilleures plateformes de services en ligne, dans la catégorie « Comptabilité », publié par le magazine Capital, en partenariat avec l'institut d'études Statista.

Ce palmarès s'appuie sur une double évaluation comprenant une série de tests techniques conduits par des analystes sur 19 critères objectifs répartis en quatre grands thèmes (perception, utilisation et confiance, ergonomie mobile, croissance du trafic et performance technique), ainsi qu'un sondage en ligne auprès de 2 000 utilisateurs de services en ligne portant sur l'évaluation de l'apparence des plateformes.

La présence de MACOMPTA.FR dans ce palmarès témoigne de sa reconnaissance sur le marché de la comptabilité en ligne et de la pertinence de son offre auprès des entrepreneurs.

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr