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MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
information fournie par Actusnews 20/05/2026 à 18:00

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers


Date
Nombre d'actions composant le capital 		Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables [1]

30 avril 2026 		3 015 802 5 469 280 5 465 586

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr

[1] Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions auto détenues.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yJqeZJRqZpeYyHBxlcqZZ2Vmb2pjmmScZWaeyZVpapubaGqUnGpinMnGZnJpmGlo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98342-droits-votes-et-actions-au-300426-vf.pdf

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