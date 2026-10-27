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MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
information fournie par Actusnews 27/10/2026 à 18:00

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Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers


Date
Nombre d'actions composant le capital
Nombre de droits de vote théoriques
Nombre de droits de vote exerçables [1]

30 septembre 2026
3 019 450
5 472 511
5 464 487

À propos de MACOMPTA.FR

MACOMPTA.FR est un éditeur français de logiciels SaaS de comptabilité, facturation, paie et gestion destinés aux entrepreneurs, associations, petites entreprises et professionnels du chiffre. La Société développe des solutions innovantes fondées sur l'automatisation, la conformité réglementaire et l'intelligence artificielle afin de simplifier durablement la gestion des organisations.

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

investisseurs@macompta.fr

[1] Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions auto détenues.


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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101013-droits-votes-et-actions-au-300926-vf.pdf

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