MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR : dossier de candidature Plateforme Agréée validé et projet de transfert vers Euronext Growth

MACOMPTA.FR accélère sa croissance :

Acceptation du dossier de candidature en tant que Plateforme Agréée et projet de transfert vers Euronext Growth sur le premier semestre 2026

Lagord, le 17 novembre 2025

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts comptables, annonce deux développements majeurs dans le cadre de sa stratégie de croissance .

Acceptation du dossier de candidature en tant que Plateforme Agréée

MACOMPTA.FR a obtenu l'acceptation de son dossier de candidature en tant que Plateforme Agréée par l'administration fiscale. La Société doit désormais réaliser les tests d'interopérabilité, étape préalable indispensable à son immatriculation définitive.

Cette première étape vient saluer le haut niveau d'exigence technique, de sécurité et de conformité réglementaire que MACOMPTA.FR met en œuvre depuis plusieurs années au service des TPE, PME, associations, professions libérales et experts-comptables.

Dès son immatriculation définitive, MACOMPTA.FR pourra assurer la transmission sécurisée et conforme de données fiscales directement auprès de l'administration, renforçant ainsi la fiabilité et la fluidité des démarches déclaratives de ses utilisateurs.

Cette candidature constitue une étape stratégique majeure, dans un contexte où la réforme de la facturation électronique concernera toutes les entreprises assujetties à la TVA, soit près de 4 millions d'entreprises en France, dont 3,8 millions de TPE et PME.

A partir de septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de réceptionner au format électronique les factures émises par les grandes entreprises ;

À partir de 2027, les PME et microentreprises devront également émettre leurs factures sous format électronique.

La mise en place d'une solution est donc essentielle pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité réglementaire, tout en simplifiant leurs processus de facturation et en réduisant leurs risques d'erreurs.

En tant qu'éditeur de logiciels et future Plateforme Agréée, MACOMPTA.FR se positionne comme un acteur de référence pour accompagner cette transition, grâce à une solution tout-en-un intégrant facturation, comptabilité et déclarations fiscales.

Projet d'opération de transfert de ses titres vers Euronext Growth

Cotée depuis mars 2024 sur Euronext Access, la Société envisage son transfert vers Euronext Growth sur le premier semestre 2026. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de MACOMPTA.FR, d'améliorer la liquidité du titre, de renforcer sa notoriété auprès des investisseurs et de soutenir sa croissance.

Ce projet sera soumis à l'approbation d'Euronext et fera l'objet d'une communication complémentaire ultérieure.

Ces développements structurants renforcent la position de la Société sur le marché des solutions de gestion en ligne, soutiennent sa dynamique de croissance et confirment la solidité de son modèle économique.

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contacts

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr