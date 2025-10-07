MaaT Pharma dévoile des données de sécurité positives pour MaaT033

(AOF) - Maat Pharma a annoncé que le Comité indépendant de surveillance des données de sécurité a réalisé la deuxième analyse intermédiaire de sécurité prévue au protocole dans le cadre d’un essai de phase 2b. L’objectif de cet essai est d’évaluer la sécurité de MaaT033 par rapport au placebo chez les patients recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques (allo-GCSH). Aucun signal de sécurité défavorable ni excès de mortalité imputable à MaaT033 n’a été relevé.

Maat Pharma précise que les patients sont particulièrement vulnérables dans les jours et semaines qui suivent une allo-GCSH, avec un risque élevé de mortalité non liée à une rechute. Le Comité indépendant de surveillance des données de sécurité a recommandé de poursuivre l'étude.

