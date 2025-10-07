 Aller au contenu principal
Nikkei 225
48 081,49
+0,29%
MaaT Pharma annonce le résultat positif de la deuxième analyse intermédiaire de sécurité par le DSMB pour l'essai de Phase 2b évaluant MaaT033 chez les patients recevant une allo-GCSH
07/10/2025 à 07:31

MaaT Pharma annonce le résultat positif de la deuxième analyse intermédiaire de sécurité par le DSMB pour l'essai clinique de Phase 2b évaluant MaaT033 chez les patients recevant une allo-GCSH
• À l’issue de l’examen des données de sécurité portant sur les 120 premiers patients inclus, le DSMB (Data Safety and Monitoring Board) n’a relevé, après levée d’aveugle, aucun signal de sécurité défavorable ni excès de mortalité imputable à MaaT033 à ce jour.
• Le DSMB a recommandé la poursuite de l’étude comme prévu.
• MaaT033 continue de démontrer un profil de sécurité favorable et une bonne tolérance.
Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com

MAAT PHARMA
4,440 EUR Euronext Paris -1,33%

A lire aussi

  • SEB SA : Baissier mais survendu
    SEB SA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 07.10.2025 07:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • Olivier Faure (D) premier secrétaire du Parti Socialiste et le journaliste Gilles Bouleau, devant une image du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, au 20h de TF1, à Boulogne-Billancourt, le 6 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Lecornu entame 48 heures de négociations aux airs de "mission impossible"
    information fournie par AFP 07.10.2025 07:20 

    Sébastien Lecornu entame mardi "d'ultimes négociations", à la demande d'un Emmanuel Macron toujours plus sous pression, pour "définir une plateforme d'action et de stabilité". Une gageure pour le Premier ministre démissionnaire qui devra d'ici mercredi ressouder ... Lire la suite

  • Le siège de la Fed, à Washington. (Crédit : Adobe Stock)
    Taux longs aux Etats-Unis : vers une nouvelle «référence» qui pèse sur le monde
    information fournie par Le Cercle des économistes 07.10.2025 07:20 

    Alors qu'il y a encore quelques années, au plus fort de la crise Covid, le rendement des obligations à dix ans du Trésor américain évoluait sous la barre de 1%, il se stabilise aujourd'hui autour de 4,2%. Comment expliquer ces valeurs élevées des taux longs outre-Atlantique ... Lire la suite

  • SES : Le mouvement reste haussier
    SES : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 07.10.2025 07:14 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

