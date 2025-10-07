MaaT Pharma annonce le résultat positif de la deuxième analyse intermédiaire de sécurité par le DSMB pour l'essai de Phase 2b évaluant MaaT033 chez les patients recevant une allo-GCSH

MaaT Pharma annonce le résultat positif de la deuxième analyse intermédiaire de sécurité par le DSMB pour l'essai clinique de Phase 2b évaluant MaaT033 chez les patients recevant une allo-GCSH

• À l’issue de l’examen des données de sécurité portant sur les 120 premiers patients inclus, le DSMB (Data Safety and Monitoring Board) n’a relevé, après levée d’aveugle, aucun signal de sécurité défavorable ni excès de mortalité imputable à MaaT033 à ce jour.

• Le DSMB a recommandé la poursuite de l’étude comme prévu.

• MaaT033 continue de démontrer un profil de sécurité favorable et une bonne tolérance.

