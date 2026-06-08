M6 grimpe en Bourse, Oddo BHF mise sur un rapprochement avec TF1

Le groupe audiovisuel caracole en tête de l'indice SBF 120 ce lundi matin, s'adjugeant plus de 5% à la faveur d'un relèvement de recommandation du bureau d'études qui est à passé à surperformance sur le dossier.

"Le quotidien Le Parisien a rapporté ce week-end l'existence de discussions avancées en vue d'un rapprochement entre TF1 et M6. Si les contours de l'opération demeurent flous, le schéma envisagé semble proche de celui étudié en 2021, avec une offre de TF1 sur M6 qui pourrait être réglée en partie en actions. Le journal évoque une valorisation de 20 euros par action pour M6", souligne Oddo BHF, qui a relevé son objectif de cours sur M6 de 15 à 18 euros.

Selon les analystes, qui jugent ces informations crédibles, un découpage des actifs de M6 entre TF1 et CMA CGM, déjà actionnaire à hauteur de 11,08%, constituerait l'option la plus pertinente. Un tel montage préserverait une concurrence significative sur le marché audiovisuel français et pourrait ainsi faciliter l'obtention du feu vert de l'Autorité de la concurrence, dans un contexte où le marché publicitaire télévisé reste sous pression.

Oddo BHF souligne ne pas être surpris par ces discussions, rappelant qu'une opération de cette ampleur nécessite plusieurs années de préparation. Une annonce pourrait ainsi intervenir dès 2026, assortie de conditions suspensives liées notamment aux autorisations réglementaires.

Toutefois, la finalisation de l'opération ne pourrait intervenir avant mai 2028, la réglementation interdisant le transfert de la fréquence TNT de M6 avant l'expiration d'un délai de cinq ans après son renouvellement en 2023. Oddo BHF estime qu'une annonce fin 2026 ou début 2027, pour une réalisation à l'horizon mi-2028, constitue un scénario crédible.

Le calendrier politique pourrait également jouer un rôle. Selon le bureau d'études, TF1 et M6 auraient intérêt à dévoiler leur projet avant l'entrée dans la campagne présidentielle de 2027, qui pourrait rendre plus complexe toute évolution législative nécessaire à l'opération.

Si le marché publicitaire reste difficile à court terme, avec un recul de 7% des revenus publicitaires au premier trimestre, les analystes anticipent une amélioration progressive au cours de l'année, soutenue notamment par la Coupe du monde de football.

Ils considèrent par ailleurs que la dimension spéculative du dossier constitue un argument d'achat, le risque d'échec de l'opération leur paraissant limité alors que M6 apparaît comme la cible la plus probable d'un rapprochement.

Le titre TF1 progressait de son côté de 1,4% vers 9h30 dans le sillage de ces informations, surperformant largement le marché parisien (-0,7%).