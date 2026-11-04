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M6 crève l'écran en Bourse
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 10:10

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M6 bondit de 7,91% en Bourse et se hisse en tête du palmarès de l'indice SBF 120, porté par la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe audiovisuel a enregistré une croissance de 9,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026, à 294,5 millions d'euros, soutenu par la bonne tenue de ses audiences, la résistance de ses recettes publicitaires et le dynamisme de ses activités numériques.

Les revenus publicitaires vidéo ont progressé de 6,2%, à 199,2 millions d'euros, une performance d'autant plus remarquable que le marché publicitaire français est estimé en recul de 9% sur la période. Le streaming a également confirmé sa montée en puissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 26,7% et une progression de 31% des heures visionnées sur M6 , notamment grâce au partenariat avec Amazon Prime Video.

Sur le plan opérationnel, le résultat opérationnel courant a augmenté de 4,2%, à 39 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 13,3%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe affiche une progression de 4%, à 938,2 millions d'euros, tandis que l'EBITA atteint 93,4 millions d'euros, pénalisé par la hausse des coûts de programmation liée à la Coupe du monde.

Malgré ces résultats encourageants, le groupe M6 reste prudent pour la fin de l'exercice, dans un environnement publicitaire français toujours fragilisé par les incertitudes politiques, géopolitiques et économiques. Le groupe entend poursuivre sa maîtrise des coûts et déployer progressivement son plan stratégique M6 2030, qui prévoit 80 millions d'euros d'économies annuelles à horizon cinq ans.

Parallèlement, M6 compte accélérer son développement dans le streaming, en s'appuyant notamment sur ses accords de distribution avec Amazon Prime Video et Disney , afin de renforcer la visibilité de ses contenus et de diversifier ses sources de revenus.

Pour AlphaValue, les résultats du troisième trimestre dépassent les prévisions et témoignent d'une résistance meilleure qu'anticipé dans un contexte économique et publicitaire dégradé. Le bureau d'analyse estime que cette publication justifie une réaction positive du titre en Bourse, tout en appelant à la prudence concernant les perspectives du quatrième trimestre.

Cette bonne surprise ne devrait toutefois pas conduire à une révision significative de son objectif de cours. AlphaValue continue par ailleurs de privilégier TF1, jugeant notamment M6 moins innovant dans sa transition vers le streaming.

Le groupe, dont le titre recule de près de 10% depuis le début de l'année, publiera ses résultats annuels 2026 le 23 février prochain, après la clôture de la Bourse.

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