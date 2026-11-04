M6 à l'antenne, Weir Group touche le fond

La chaîne audiovisuelle du groupe M6 grimpe en Bourse. Siltronic relève ses perspectives annuelles et Heidelberg publie un résultat supérieur aux attentes. Weir Group chute malgré des commandes en hausse et Soitec patît de la recommandation de JPMorgan.

Actions en hausse

M6 ( 8,3%) : le groupe audiovisuel français profite d'un troisième trimestre solide, avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,4%, à 294,5 MEUR. Cette performance est portée par des audiences record et la Coupe du monde.

Siltronic ( 8,1%) : le fabricant allemand de tranches de silicium relève ses perspectives annuelles, soutenu par la demande liée à l'intelligence artificielle. Il table désormais sur un chiffre d'affaires stable en 2026, à 1,34 MdEUR. Jefferies maintient sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 130 EUR, soulignant que le groupe dépasse le consensus de 6% sur le chiffre d'affaires et de 7% sur l'EBITDA.

Heidelberg ( 7,1%) : le cimentier allemand profite de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un résultat opérationnel courant en progression de 9%, à 1,28 MdEUR. Le groupe annonce également un nouvel objectif d'économies. Chez Jefferies, Glynis Johnson considère toujours le titre comme une opportunité d'achat et confirme son opinion positive, assortie d'un objectif de cours de 286 EUR.

Pandora ( 6,3%) : le joaillier danois bondit après un résultat d'exploitation nettement supérieur aux attentes au troisième trimestre. Sa croissance organique atteint 6%, contre 4% anticipés. Le groupe relève également la borne basse de ses objectifs pour 2026 et vise désormais une croissance organique comprise entre 2% et 3%.

Continental ( 6,2%) : l'équipementier automobile allemand bénéficie de résultats trimestriels meilleurs que prévu, portés notamment par la vigueur des pneumatiques à forte marge. Il relève sa prévision de marge opérationnelle pour 2026, désormais comprise entre 13,4% et 14%, contre 12% à 13,5% précédemment.

Novo Nordisk ( 3,1%) : le laboratoire danois publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés notamment par le comprimé Wegovy, dont les ventes atteignent 5,39 MdsDKK, contre 4,62 MdsDKK anticipés. Le groupe relève également ses prévisions pour 2026, avec notamment la perspective d'une commercialisation de CagriSema aux États-Unis début 2027.

Actions en baisse

Weir Group (-7,2%) : le fabricant britannique d'équipements miniers chute malgré une progression de ses commandes au troisième trimestre, à 687 MGBP, contre 618 MGBP un an plus tôt. Le groupe assure néanmoins être en bonne voie pour atteindre les attentes de croissance de son chiffre d'affaires en 2026.

Soitec (-2,6%) : le fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs pâtit d'une dégradation de Morgan Stanley, qui abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération de marché", tout en ramenant son objectif de cours de 200 à 140 EUR.

Smith & Nephew (-2,1%) : le spécialiste britannique des technologies médicales est sanctionné après avoir abaissé sa prévision de croissance sous-jacente pour 2026 à environ 3%, contre 4% auparavant. Le groupe confirme également l'échec des discussions de fusion avec la division orthopédique de Johnson & Johnson.

Clariant (-1,7%) : le chimiste suisse souffre d'un recul de ses marges au troisième trimestre, notamment dans sa division Catalysts, pénalisée par le conflit au Moyen-Orient. Ses objectifs annuels supposent par ailleurs un quatrième trimestre particulièrement solide.

Unilever (-1,1%) : le géant britannique des produits d'hygiène et de soin cède du terrain après l'annonce d'une réorganisation de son modèle opérationnel, accompagnée d'un plan visant 1 milliard d'euros d'économies d'ici à 2029. Le groupe doit présenter mercredi sa stratégie de croissance aux investisseurs.

Noba Bank (-1,1%) : le groupe suédois de services financiers recule après l'annonce d'une cession d'actions par son directeur technique, Adam Wiman. Les titres ont été vendus au prix unitaire de 93,46 SEK, pour un montant total de 3,1 MSEK.