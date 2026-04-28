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M6
information fournie par AOF 28/04/2026 à 08:23

(Zonebourse.com) - Le groupe M6 dévoile un chiffre d'affaires en baisse de -5,5% à 297,7 MEUR pour les 3 premiers mois de 2026, une période qui "a été marquée par un environnement économique dégradé impactant le marché publicitaire vidéo". Dans ce contexte, les revenus publicitaires du groupe de médias se sont inscrits en recul de -5,9% par rapport au 1er trimestre 2025, pour s'établir à 239 MEUR, malgré la forte croissance de l'activité streaming. Les revenus non publicitaires ont quant à eux reculé de -3,9% à 58,7 MEUR, la hausse des autres revenus du pôle vidéo ayant pourtant atténué en partie le recul du pôle production et droits audiovisuels dont l'activité cinéma a baissé sur la période. Grâce à une forte maîtrise des coûts, l'EBITA consolidé a atteint 49,1 MEUR, soit 1 MEUR par rapport au 31 mars 2025, dégageant ainsi une marge opérationnelle de 16,5%, en hausse de 1,2 point en comparaison annuelle.

Alors que le 2e trimestre sera marqué par la Coupe du monde de football, M6 anticipe de fortes audiences ainsi que des recettes publicitaires en hausse avec un effet cash-flow positif. L'événement impactera néanmoins négativement la rentabilité opérationnelle sur l'année.

Par ailleurs, il rappelle que son assemblée générale mixte convoquée ce jour sera notamment amenée à approuver le versement d'un dividende par action de 1,25 EUR au titre de l'exercice 2025, offrant ainsi un rendement de 10,3%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 08:23:00.

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