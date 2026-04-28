Airbus: L'Ebit ajusté rate les attentes alors que les livraisons ralentissent

Usine Airbus Helicopters à Marignane

Airbus a fait état mardi ‌d'une forte baisse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, bien en deçà des ​attentes, l'avionneur européen ayant livré moins d'appareils et souffert de la dépréciation du dollar américain.

L'Ebit ajusté du groupe a chuté de 52%, à 300 millions d'euros, ​alors que les analystes attendaient en moyenne 348 millions d'euros, selon un consensus compilé par Airbus.

Son chiffre ​d'affaires a reculé de 7% sur les ⁠trois premiers mois de l'année, à 12,65 milliards d'euros alors que les ‌analystes attendaient en moyenne 12,38 milliards.

Airbus mène une course contre la montre pour livrer les 870 appareils qu'il s'est fixé comme objectif ​pour 2026, après avoir ‌livré 114 avions commerciaux au cours du premier trimestre, en ⁠baisse de 16% par rapport aux 136 livrés un an plus tôt.

Le groupe a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, réaffirmant son objectif de production ⁠de 70 à ‌75 appareils de la famille A320 par mois d'ici fin 2027.

Bien ⁠que les commandes restent soutenues, Airbus doit faire face à des retards de ‌livraison de moteurs de la part de son fournisseur américain Pratt & ⁠Whitney, qui ne parvient pas à répondre à ses besoins.

Le ⁠chiffre d'affaires de ‌la branche défense et espace d'Airbus a augmenté de 7% sur un an, ​à 2,83 milliards d'euros, le groupe citant ‌la hausse des volumes enregistrés par Air Power.

Selon le directeur général Guillaume Faury, cité dans le communiqué, ​dans le domaine de la défense, l'accent reste mis sur la satisfaction de la demande mondiale en augmentant la production sur l'ensemble du portefeuille ⁠de produits et de services du groupe.

Le chiffre d'affaires généré par les activités d'Airbus dans le domaine des avions commerciaux a reculé de 11% pour s'établir à 8,4 milliards d'euros.

Le constructeur aéronautique a par ailleurs dit suivre de près l'impact potentiel de la situation au Moyen-Orient.

(Rédigé par Etienne Breban et Gianluca Lo Nostro, ​édité par Augustin Turpin)