Airbus: L'Ebit ajusté rate les attentes alors que les livraisons ralentissent

Usine Airbus Helicopters à Marignane
Airbus a fait état mardi d'une forte baisse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, bien en deçà des attentes, l'avionneur européen ayant livré moins d'appareils et souffert de la dépréciation du dollar américain.
L'Ebit ajusté du groupe a chuté de 52%, à 300 millions d'euros, alors que les analystes attendaient en moyenne 348 millions d'euros, selon un consensus compilé par Airbus.
Son chiffre d'affaires a reculé de 7% sur les trois premiers mois de l'année, à 12,65 milliards d'euros alors que les analystes attendaient en moyenne 12,38 milliards.
Airbus mène une course contre la montre pour livrer les 870 appareils qu'il s'est fixé comme objectif pour 2026, après avoir livré 114 avions commerciaux au cours du premier trimestre, en baisse de 16% par rapport aux 136 livrés un an plus tôt.
Le groupe a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, réaffirmant son objectif de production de 70 à 75 appareils de la famille A320 par mois d'ici fin 2027.
Bien que les commandes restent soutenues, Airbus doit faire face à des retards de livraison de moteurs de la part de son fournisseur américain Pratt & Whitney, qui ne parvient pas à répondre à ses besoins.
Le chiffre d'affaires de la branche défense et espace d'Airbus a augmenté de 7% sur un an, à 2,83 milliards d'euros, le groupe citant la hausse des volumes enregistrés par Air Power.
Selon le directeur général Guillaume Faury, cité dans le communiqué, dans le domaine de la défense, l'accent reste mis sur la satisfaction de la demande mondiale en augmentant la production sur l'ensemble du portefeuille de produits et de services du groupe.
Le chiffre d'affaires généré par les activités d'Airbus dans le domaine des avions commerciaux a reculé de 11% pour s'établir à 8,4 milliards d'euros.
Le constructeur aéronautique a par ailleurs dit suivre de près l'impact potentiel de la situation au Moyen-Orient.
(Rédigé par Etienne Breban et Gianluca Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)
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