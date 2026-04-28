BNP Paribas finalise la cession de 25% d'AG Insurance à Ageas

Logo de BNP Paribas sur un bâtiment bancaire à Rueil-Malmaison

‌BNP Paribas a ​annoncé mardi avoir cédé à Ageas, ​le plus grand assureur ​belge, sa ⁠participation de 25% ‌dans AG Insurance, pour 1,9 ​milliard ‌d'euros, tout en ⁠renouvelant son partenariat de bancassurance avec ⁠AG ‌Insurance en Belgique.

La ⁠banque française ‌avait annoncé ⁠en décembre prévoir d'accroître ⁠à ‌22,5% sa participation ​dans ‌Ageas, la cession de 25% d'AG ​Insurance se déroulant ⁠dans le cadre de cette opération.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van ​Overstraeten)