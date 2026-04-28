BNP Paribas finalise la cession de 25% d'AG Insurance à Ageas

Logo de BNP Paribas sur un bâtiment bancaire à Rueil-Malmaison
BNP Paribas a annoncé mardi avoir cédé à Ageas, le plus grand assureur belge, sa participation de 25% dans AG Insurance, pour 1,9 milliard d'euros, tout en renouvelant son partenariat de bancassurance avec AG Insurance en Belgique.
La banque française avait annoncé en décembre prévoir d'accroître à 22,5% sa participation dans Ageas, la cession de 25% d'AG Insurance se déroulant dans le cadre de cette opération.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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