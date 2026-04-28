Groupe ADP: Chiffre d'affaires au 1er trimestre en baisse de 0,9% avec l'impact du Moyen-Orient

55ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris

Le groupe ‌ADP a fait état mardi d'un chiffre ​d'affaires en baisse de 0,9% sur un an, citant l'impact du conflit au Moyen-Orient, ​mais l'opérateur aéroportuaire a déclaré avoir pu le compenser ​partiellement par le ⁠dynamisme de ses activités aéronautiques à Paris ‌et a confirmé ses objectifs financiers.

L'entreprise, qui exploite notamment les aéroports d'Orly ​et ‌de Roissy-Charles-De-Gaulle, a enregistré un chiffre ⁠d'affaires de 1,47 milliard d'euros sur janvier-mars après 1,49 milliard il y a un ⁠an, plombé ‌par une baisse de 1% dans ⁠les Commerces & services et de 6% ‌dans le segment International & développements ⁠aéroportuaires.

"La conjoncture actuelle s'accompagne d'une évolution ⁠défavorable des ‌taux de change qui a pesé sur nos ​activités commerciales", ‌a déclaré le président-directeur général, Philippe Pascal, cité dans un communiqué.

Groupe ​ADP a cependant confirmé ses objectifs 2026 tels qu'annoncés en février, ⁠dont un Ebitda courant supérieur à 2,35 milliards d'euros, ainsi qu'un ratio dette nette à Ebitda courant inférieur ou égal à 3,7x.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit ​Van Overstraeten)