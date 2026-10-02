M6 annonce la nomination d'Emmanuelle Marti comme DirFin

Métropole Télévision SA MMTP.PA :
* DÉPART DE JÉRÔME LE FÉBURE, DIRECTEUR GÉNÉRAL FINANCE ET SUPPORTS FIN NOVEMBRE 2026
* EMMANUELLE MARTI REJOINDRA LE GROUPE LE 5 OCTOBRE 2026 EN QUALITÉ DE DIRECTRICE FINANCIÈRE GROUPE ET INTÉGRERA LE COMITÉ EXÉCUTIF
Texte original https://tinyurl.com/52mjhaax
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(Rédaction de Gdansk)
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