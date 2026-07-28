M6 accroit son C.A. semestriel avec le Mondial, mais la rentabilité recule

M6 a annoncé mardi soir que son chiffre d'affaires avait progressé au 1er semestre grâce à la diffusion de la Coupe du Monde de football, mais que les investissements consentis à l'occasion de l'événement avaient lourdement pesé sur sa rentabilité.

Le groupe audiovisuel, qui a retransmis l'intégralité des matchs en clair durant le Mondial, dit avoir enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 643,8 millions d'euros, en hausse de 1,8% d'une année sur l'autre.

Il souligne que les bonnes audiences réalisées lors de la compétition lui ont permis de réaliser ses meilleures recettes publicitaires sur un 2ème trimestre depuis cinq ans.

Si le succès du tournoi auprès du public et des annonceurs lui a permis, selon ses propres termes, de "changer de dimension", son résultat opérationnel courant (EBITA) s'est replié à 54,4 millions d'euros, contre 105,9 millions au 1er semestre 2025, notamment en raison de l'investissement dans la diffusion de la Coupe du Monde.

Sa marge opérationnelle au 1er semestre ressort à 8,4%, comme anticipé, à comparer avec 16,7% un an plus tôt.

Dans son communiqué, M6 souligne néanmoins avoir réussi à dégager une marge opérationnelle positive au 2ème trimestre malgré la diffusion de la Coupe du Monde.

Le bénéfice net semestriel s'élève, lui, à 36,3 millions.

S'il ne fournit pas de prévisions chiffrées pour l'exercice 2026, le groupe dit s'attendre à un impact positif au niveau du cash flow issu de la Coupe du Monde sur le second semestre.