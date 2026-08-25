M&S s'appuie sur le réseau de Zalando pour se développer en Europe

Zalando a officialisé mardi le lancement de son partenariat avec Zeos, la filiale de logistique pour comptes tiers de Zalando, qui va désormais prendre en charge ses activités de vente directe aux consommateurs (DTC) dans 22 pays européens.

Initialement annoncé en novembre dernier, cette alliance avait débuté plus tôt ce mois-ci par un test en Pologne, un essai concluant puisque celui-ci s'était soldé par une hausse de 22% de la demande dans le pays et une amélioration du taux de conversion de plus de 97%.

Leur collaboration s'étend désormais à toute l'Europe, y compris ses marchés les plus importants comme la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne.

Dans un communiqué, M&S explique que le projet doit lui permettre d'offrir une expérience d'achat en ligne plus rapide, plus simple et mieux localisée, mais aussi de réduire ses délais de livraison et d'abaisser ses coûts d'expédition jusqu'à 58%. Le traitement des retours se trouve aussi amélioré, passant de 35 jours maximum à seulement huit jours.

Tirer parti de l'infrastructure logistique de Zalando

Cette décision intervient alors que M&S poursuit son développement à l'international, porté notamment par une demande croissante pour son offre de mode et la montée en puissance de ses activités de vente directe aux consommateurs.

L'enseigne britannique rappelle qu'elle avait initié sa collaboration avec Zalando dès 2022 pour gérer ses ventes sur plusieurs places de marché européennes ainsi que ses commandes passées via Zalando, About You et Amazon.

Le groupe berlinois a mis en place le système d'exploitation e-commerce Zeos afin de permettre aux marques et aux détaillants de profiter de son infrastructure logistique.