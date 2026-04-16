 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

M&P-Le CA bondit de 85% au T1 avec la hausse des prix du brut
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 07:48

La société pétrolière Maurel & Prom

MAUP.PA a fait état jeudi d'une hausse de 85% de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre, par rapport au quatrième trimestre 2025, porté la hausse des prix du brut et de solides performances opérationnelles.

Le groupe français a publié un chiffre d'affaires consolidé de 163 millions dollars (138,07 millions d'euros) au cours de la période allant de janvier à fin mars.

La production totale du groupe en part M&P (incluant le Venezuela) s'est élevée à 37.444 barils équivalent pétrole (bep/j) au cours de la période, en hausse de 7% par rapport au quatrième trimestre 2025.

M&P dit travailler activement à la reprise des enlèvements de brut au Venezuela, rendue possible par l’obtention de la licence américaine GL 50A.

Le groupe affiche par ailleurs une trésorerie nette positive de 235 millions de dollars à fin mars.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
2,65 USD NYMEX 0,00%
MAUREL & PROM
9,3500 EUR Euronext Paris -2,65%
Pétrole Brent
98,53 USD Ice Europ +0,33%
Pétrole WTI
93,59 USD Ice Europ +0,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank