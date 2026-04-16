M&P-Le CA bondit de 85% au T1 avec la hausse des prix du brut

La société pétrolière Maurel & Prom

MAUP.PA a fait état jeudi d'une hausse de 85% de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre, par rapport au quatrième trimestre 2025, porté la hausse des prix du brut et de solides performances opérationnelles.

Le groupe français a publié un chiffre d'affaires consolidé de 163 millions dollars (138,07 millions d'euros) au cours de la période allant de janvier à fin mars.

La production totale du groupe en part M&P (incluant le Venezuela) s'est élevée à 37.444 barils équivalent pétrole (bep/j) au cours de la période, en hausse de 7% par rapport au quatrième trimestre 2025.

M&P dit travailler activement à la reprise des enlèvements de brut au Venezuela, rendue possible par l’obtention de la licence américaine GL 50A.

Le groupe affiche par ailleurs une trésorerie nette positive de 235 millions de dollars à fin mars.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)