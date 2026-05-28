 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

M. Jefferson, de la Fed, estime qu'il faut se concentrer sur l'inflation, le marché du travail américain étant “très résilient”
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 03:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, a déclaré jeudi qu'il était opportun de se concentrer sur le retour de l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale, étant donné que le marché du travail américain s'est montré « très résilient » face au choc énergétique actuel.

“Lorsque je réfléchis à mes décisions de politique monétaire réunion après réunion, je me concentre entièrement sur la stabilité des prix, mais, conformément à notre mandat, je dois également garder à l’esprit ce qui se passe sur le marché du travail,” a déclaré M. Jefferson lors d’une conférence organisée par la Banque du Japon et son groupe de réflexion à Tokyo.

“Le marché du travail américain s'est montré très résilient face au choc actuel. Compte tenu de cette résilience, il semble approprié de se concentrer sur le retour de l'inflation à 2 %,” a-t-il ajouté.

Banques centrales
FED
Inflation

Valeurs associées

Pétrole Brent
96,71 USD Ice Europ +1,82%
Pétrole WTI
90,97 USD Ice Europ +1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le regain de tensions US-Iran
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:11 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, les nouvelles frappes ‌de Washington contre l'Iran et les attaques contre une base aérienne américaine annoncées par Téhéran sapant l'optimisme quant à un accord ... Lire la suite

  • A l'entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en repli après le regain de tensions au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 28.05.2026 09:11 

    Les Bourses européennes ont ouvert en léger repli jeudi, réagissant sans excès au regain de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis qui se traduit par une nouvelle hausse des prix du pétrole. Après quelques minutes d'échanges, Londres reculait le plus fortement ... Lire la suite

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies
    TotalEnergies dépose le permis pour son projet éolien géant en Normandie
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:10 

    TotalEnergies a annoncé ‌jeudi que Centre Manche Energies, société de projet détenue ​à 100% par le géant pétrolier et gazier, a déposé la demande d'Autorisation Unique pour son projet éolien ​offshore géant prévu au large des côtes normandes. "Le projet représente ... Lire la suite

  • Le logo Ipsen sur fond d'analyse graphique. (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen annonce de nouvelles données positives pour Iqirvo
    information fournie par Zonebourse 28.05.2026 09:02 

    Ipsen a annoncé la présentation de nouveaux résultats "late-breaking" issus d'une étude de phase III ainsi que deux études en vie réelle lors du congrès de l'Association européenne pour l'étude du foie. Le laboratoire indique que ces données confortent les preuves ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,79 +1,91%
SOITEC
175,05 +13,52%
CAC 40
8 185,02 -0,28%
HAFFNER ENERGY
0,272 +1,12%
DBT
0,122 -9,63%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank