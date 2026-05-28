M. Jefferson, de la Fed, estime qu'il faut se concentrer sur l'inflation, le marché du travail américain étant “très résilient”

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Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, a déclaré jeudi qu'il était opportun de se concentrer sur le retour de l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale, étant donné que le marché du travail américain s'est montré « très résilient » face au choc énergétique actuel.

“Lorsque je réfléchis à mes décisions de politique monétaire réunion après réunion, je me concentre entièrement sur la stabilité des prix, mais, conformément à notre mandat, je dois également garder à l’esprit ce qui se passe sur le marché du travail,” a déclaré M. Jefferson lors d’une conférence organisée par la Banque du Japon et son groupe de réflexion à Tokyo.

“Le marché du travail américain s'est montré très résilient face au choc actuel. Compte tenu de cette résilience, il semble approprié de se concentrer sur le retour de l'inflation à 2 %,” a-t-il ajouté.