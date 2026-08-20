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M. Bessent, du Trésor, estime que les rachats d'obligations pourraient encore augmenter
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 17:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi qu'il pourrait encore augmenter le volume des obligations d'État que le gouvernement rachètera, au lendemain d'une annonce qui a surpris les marchés: celle de son intention de doubler ce volume.

« Nous allons augmenter le volume du rachat », a déclaré M. Bessent lors d'une interview accordée à CNBC. « Je tiens à préciser que ce montant pourrait dépasser les 4 milliards de dollars par émission. »

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