M. Bessent, du Trésor, estime que les rachats d'obligations pourraient encore augmenter

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Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi qu'il pourrait encore augmenter le volume des obligations d'État que le gouvernement rachètera, au lendemain d'une annonce qui a surpris les marchés: celle de son intention de doubler ce volume.

« Nous allons augmenter le volume du rachat », a déclaré M. Bessent lors d'une interview accordée à CNBC. « Je tiens à préciser que ce montant pourrait dépasser les 4 milliards de dollars par émission. »