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M. Bessent, du Trésor américain, s'attend à une importante commande de Boeing lors de sa visite en Chine
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des citations)

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une annonce concernant d'importantes commandes chinoises d'avions de ligne Boeing BA.N lors de la visite du président Donald Trump à Pékin, précisant que Washington souhaitait développer ses exportations vers la Chine.

M. Bessent a déclaré à CNBC lors d'une interview enregistrée plus tôt dans la journée que les deux parties discuteraient d'autres achats, notamment dans les domaines de l'énergie et des produits agricoles, ainsi que de secteurs non stratégiques et non sensibles dans lesquels la Chine pourrait investir aux États-Unis.

Les feux d'artifice, par exemple, sont des produits que les États-Unis ne chercheraient pas à rapatrier, a déclaré M. Bessent à l'émission “Squawk Box” de CNBC après des réunions avec ses homologues chinois.

M. Bessent a indiqué que les responsables américains et chinois avaient discuté de la création d’un “Conseil du commerce” chargé de régir les échanges bilatéraux entre les deux plus grandes économies mondiales, ainsi que d’un “Conseil de l’investissement” distinct qui serait responsable des investissements dans ces domaines non sensibles.

Il a rejeté l'idée selon laquelle Trump chercherait à obtenir quelque 1 000 milliards de dollars d'investissements de la part de la Chine, déclarant: “Je ne sais pas d'où vient ce chiffre de 1 000 milliards de dollars d'investissements.”

Il a expliqué que le nouveau conseil d’investissement examinerait au préalable tout projet chinois afin de s’assurer qu’il ne relève pas de la compétence du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), qu’il préside.

“Ce que nous voulons, c’est nous assurer que ces investissements ne soient pas renvoyés au CFIUS; ce comité examinerait donc ces investissements au préalable, simplement pour s’assurer qu’ils ne concernent pas un domaine stratégique ou sensible,” a déclaré M. Bessent.

M. Trump a déclaré jeudi au président chinois Xi Jinping qu’il souhaitait ouvrir la Chine et rééquilibrer les relations commerciales.

“Notre priorité est de rétablir l'équilibre,” a déclaré M. Bessent. “C'est l'objectif ici, et cela peut se faire de deux manières: soit les États-Unis importent moins de produits chinois, soit nous vendons davantage à la Chine, et nous essayons de trouver un équilibre.”

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