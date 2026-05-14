Hantavirus: tous les cas contacts testés négatifs en France

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist lors d'une conférence de presse sur la situation concernant l'hantavirus, le 12 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Toutes les personnes identifiées en France comme cas contacts de la Néerlandaise décédée de l'hantavirus ont été testées négatives, une "bonne nouvelle" face au risque de propagation du virus sur le territoire.

"La totalité des cas contacts à une personne positive à l'hantavirus, présents en France", ont été "testés négatifs, sans exception", a annoncé jeudi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, sur la plateforme X.

"Par mesure de précaution face à une maladie dont la létalité est évaluée entre 30 et 40% et à la durée d'incubation longue", ces 26 personnes sont "toutes placées en isolement hospitalier", et "continueront à être suivies médicalement et à être testées 3 fois par semaine", a-t-elle ajouté.

Ces 26 personnes peuvent encore développer le virus si elles en sont porteuses, celui-ci ayant une durée d'incubation maximale estimée à 42 jours.

Mais les tests négatifs confirment qu'il ne s'est pas développé chez eux pour l'instant.

Et ils indiquent, en l'état actuel des connaissances, qu'elles n'ont jamais été contagieuses.

"C'est une très bonne nouvelle", a réagi auprès de l'AFP Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine (Paris).

"Même si elles devaient +positiver+ plus tard, elles n'ont pas pu contaminer des personnes avant", a expliqué l'infectiologue.

Et étant donné qu'elles "sont actuellement toutes isolées", elle ne transmettront par le virus si jamais elles développent la maladie.

- Risque "très faible" -

Les 26 cas contacts ont été hospitalisés dans différents hôpitaux de France.

Huit d'entre eux ont pris l'avion, le 25 avril, au départ de Sainte-Hélène vers Johannesburg, dans le même appareil qu'une passagère néerlandaise du Hondius porteuse de la maladie.

Des ambulances transportant les passagers français du MV Hondius arrivent à l'hôpital Bichat à Paris, le 10 mai 2026 ( AFP / Xavier GALIANA )

Quatorze autres cas contacts sont montés dans l'avion reliant Johannesburg à Amsterdam que la passagère néerlandaise avait essayé de prendre sans succès.

Cinq passagers du Hondius sont par ailleurs hospitalisés à l’hôpital Bichat à Paris. Quatre d'entre eux se portent bien et ont été testés négativement, mais une femme a développé le virus et se trouve en réanimation dans un état grave.

Les cinq passagers avaient été rapatriés par avion spécial sanitaire depuis les Canaries où le Hondius a déposé tous ses passagers.

Désormais, les autorités sanitaires ne communiqueront plus sur les résultats des cas contacts, à l'exception d'un éventuel test positif, a précisé la ministre.

Selon Mme Lacombe, le risque d'apparition d'un nouveau foyer est "extrêmement faible", bien qu'"un risque, par définition", ne soit "jamais zéro".

Planche descriptive du mode de transmission et des symptômes des hantavirus ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

"C'est un virus qui ne se transmet pas tellement de personne à personne" et "dans tous les pays européens, des mesures ont été prises, un peu semblables", même si "certains pays ont été moins fermes", a-t-elle souligné.

Alors que la France avait réclamé une "coordination plus étroite" des protocoles sanitaires dans les pays de l'Union européenne, la présidence chypriote du Conseil de l'UE a annoncé jeudi le renforcement de son mécanisme d'échange d'informations entre les 27.

Selon les données disponibles à ce jour, l'UE considère que le risque pour la population générale en Europe "est très faible", a ajouté la présidence chypriote, en raison notamment "des mesures appropriées de prévention et de contrôle des infections".