LyondellBasell déclare que l'incendie dans son usine chimique du Texas est maîtrisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour indiquant que l'incendie a été circonscrit et que les actions ont évolué, paragraphes 1 à 3)

LyondellBasell LYB.N a déclaré vendredi qu'un incendie survenu dans son usine chimique de Bayport Choate au Texas avait été maîtrisé et que tout le personnel était sain et sauf.

L'entreprise a indiqué que son équipe de lutte contre l'incendie et d'intervention sur site avait été activée et qu'il n'y avait pas eu de blessés. Elle a ajouté qu'aucun impact à l'extérieur du site n'était attendu et que "la communauté n'avait pas besoin d'intervenir".

Les actions de la société étaient en baisse de 2,2 % à 72,70 $ dans les premiers échanges. LyondellBasell avait déclaré plus tôt qu'elle avait un problème opérationnel sur le site et que les habitants de la région pourraient voir des flammes vives ou de la fumée.

L'incendie s'est déclaré jeudi vers 21 heures, heure locale, a indiqué la société dans une réponse envoyée par courriel à Reuters, ajoutant qu'elle recevait l'aide du Channel Industries Mutual Aid (CIMA), ainsi que des équipes de lutte contre les incendies des régions voisines.

Le site Choate de Bayport produit de l'oxyde de propylène, du propylène glycol, de l'éther de propylène glycol, de l'alcool butylique tertiaire, de l'isobutylène de haute pureté, de l'hydroperoxyde butylique tertiaire et de l'éther butylique tertiaire éthylique, selon le site web de l'entreprise.

Il s'agit du plus grand site d'oxyde de propylène/alcool butylique tertiaire au monde en termes de volume de production.